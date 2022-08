Kovač u posjeti gazdinstvu Guvno

Bar, (MINA-BUSINESS) – Vršilac dužnosti (v.d.) direktora Turističke organizacije (TO) Bar, Ivan Kovač, obišao je gazdinstvo Guvno u crmničkom selu Tomići i kazao da je to jedan od primjera dobre prakse koji treba promovisati.

Iz TO Bar je saopšteno da su domaćini tog gazdinstva, Nina i Ivan Đonović, sa velikim entuzijazmom započeli realizaciju svoje ideje da stvore Guvno 2016. godine, krenuvši sa izgradnjom kuće i dvorišta u svom selu.

“Svojim znanjem i vještinama, kao i resursima, odlučuju se za bavljenje permakulturom i regenerativnom ekološkom poljoprivredom, unapredjujući resurse koje koriste, time čineći zemljište zdravijim”, navodi se u saopštenju.

U njihovoj bašti nakon pet godina predanog rada sada beru plodove visokog organskog kvaliteta, sakupljaju svježa jaja kokošaka, ćurki, morki, a na meniju takodje se nalaze i zečetina, meso mangulice kao i riba iz njihovog ribnjaka.

“U svom gazdinstvu nude veoma luksuzan kompleks od šest apartmana kapaciteta četiri osobe po apartmanu, po cijeni od 170 EUR za noćenje sa doručkom (za četiri osobe). Takođe postoji mogućnost polupansionske ili all inclusive usluge”, kazali su iz TO Bar.

Turisti u ovom gazdinstvu, kako se dodaje, mogu koristiti bazen sa svim pratećim sadržajem, uživati u branju voća i povrća u njihovoj bašti, pomagati u radu u povrtnjaku ili cvjetnom vrtu – potpuno besplatno.

“Ono što posebno izdvaja gazdinstvo Guvno od ostalih je i nesvakidašnja ponuda – vožnja ATV vozilima (kvad) sa vodičem. Izlet počinje u deset sati ujutro, vožnjom stazama koje se kategorišu po težini (ekstremna, srednje teška i rekreativna), u trajanju od tri sata. Nakon toga slijedi ručak u četiri ganga, gdje se degustiraju svi proizvodi gazdinstva kao i jedno piće po izboru, među kojima su i lokalna vrhunska vina”, precizirali su iz TO Bar.

Izlet traje do 18 sati, a cijena iznosi 180 EUR za dvije osobe.

Domaćini Nina i Ivan ističu da ih pretežno posjećuju gosti iz Njemačke, Rusije, Poljske, Francuske ali da imaju i domaće goste. Veliki broj njih se odlučio da dođe ponovo što ih posebno raduje i potvrđuje da se njihov trud i ljubav prema domaćinstvu isplatio.

Guvno je počelo zvanično da posluje kao gazdinstvo godinu unazad i Kovač nije krio oduševljenje ponudom, te je istakao da je ovo jedan od primjera dobre prakse i da će TO Bar sa ponosom promovisati ovakve privrednike.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS