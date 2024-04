Korisnicima srazmjernih penzija povećati primanja na 450 EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poslanički klub Građanskog pokreta URA danas je predao u skupštinsku proceduru Predlog izmjena zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojim će se prvi put omogućiti da se minimalni iznos penzije od 450 EUR odnosi i na korisnike srazmjernih penzija.

Poslanica te partije, Ana Novaković-Đurović, kazala je da su u decembru upozoravali Vladu da se prilikom izmjena zakona i povećanja minimalne penzije na 450 EUR obavezno obuhvate i korisnici srazmjernih penzija, međutim, Vlada je tada ignorisala taj predlog.

“Ukazali smo i tada da je takav odnos države prema ovim penzionerima diskriminatorski i da je nepravedan”, rekla je Novaković-Đurović na konferenciji za novinare u Skupštini.

Ona je podsjetila da je Vlada tada saopštavala da se minimalne peznije povećavaju kako bi se poboljšao standard najugroženijim kategorijama stanovništva, a izuzela korisnike srazmjenrnih koji predstavljaju jednu od najugroženijih.

“Razlog zašto sada podnosimo ovaj predlog je zaključak Skupštine, koji je donesen u decembru, a glasi da Skupština zadužuje Vladu da najkasnije do kraja marta predloži dalju dinamiku povećanja penzija sa posebnim osvrtom na korisnike srazmjernih penzija”, navela je Novaković-Đurović.

Prema njenim riječima, Vlada nije postupila po tom zaključku i nije u skladu sa rokom predložila dalju dimaniku povećanja penzija, uključujući i povećanje za korisnike srazmjernih penzija.

Ona je navela da je njihov predlog da se izmjene Zakona primjenjuju od 1. januara naredne godine.

