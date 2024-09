Kordić: Turizam da doprinese procesu pomirenja i društvenoj pravdi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Turizam danas, više nego ikada, ima potencijal da doprinese procesu pomirenja, društvenoj pravdi i održivom razvoju, te da podstiče demokratske vrijednosti i mirno rješavanje konflikata, saopštila je ministarka turizma, Simonida Kordić.

Ona je, povodom obilježavanja Svjetskog dana turizma pod sloganom Turizam i mir, poručila da, dok obilježavamo taj datum, prepoznajemo izvanrednu ulogu turizma u izgradnji mostova među kulturama i narodima.

“Crna Gora, sa svojom bogatom kulturom i tradicijom, ali i prepoznatljivim prirodnim ljepotama, svjedoči o snazi turizma u okupljanju različitih naroda, religija i kultura. Vjerujem da turizam može biti primjer drugima – pokretač pozitivnih promjena, generator novih ideja i kolijevka inovativnih rješenja za mir i prosperitet”, saopštila je Kordić.

Ona je navela i da kroz obrazovanje, podršku preduzetništvu i inovativne inicijative, zajedno možemo graditi turizam koji doprinosi miru i stabilnosti, kako kod nas, tako i širom svijeta.

“Turizam je prilika da izgradimo bolji svijet – svijet u kojem su mir, sigurnost i razumijevanje temelj svakog putovanja. Zato vas ovom prilikom pozivam da zajedničkim snagama radimo u pravcu mirnije i održivije budućnosti planete, na krilima turizma”, zaključila je Kordić.

Danas je, u saradnji Ministarstva turizma sa ministarstvima ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera i kulture i medija, obezbijeđen besplatan ulaz u nacionalne parkove kao i nacionalne muzeje.

Takođe, resorno ministarstvo je, zajedno sa žičarom Kotor-Lovćen, preduzećem Morsko dobro, te turističkim organizacijama Prijestonice Cetinje, Kotora i Herceg Novog, obezbijedilo prevoz i besplatnu vožnju žičarom za djecu iz Doma u Bijeloj, te učenike Srednje stručne škole sa Cetinja.

