Konkretni potezi u rješavanju problema u razvojnim projektima Rudnika uglja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Angažovanjem ministra energetike i rudarstva, Saše Mujovića, dogovoren je sastanak predstavnika Rudnika uglja Pljevlja i Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, kako bi se riješilo pitanje prostorno planske dokumentacije tog preduzeća.

Direktor Rudnika uglja, Mihailo Potpara je, na interesovanje Mujovića oko realizacije razvojnih projekata preduzeća, kao sto je preusmjeravanje toka rijeke Ćehotine, informisao ministra da postoje određeni zastoji u realizaciji, a nakon analize zrelosti projekta, utvrđeno je da ne postoji prostorno planska dokumentacija koja tretira područje Rudnika uglja, što onemogućava početak realizacije i preduzimanje daljih konkretnih koraka.

“Stav Mujovića po pitanju angažmana svih državnih organa kada je riječ o razvojnim projektima, je već poznat javnosti, a to je da nijedan projekat od značaja za građane Crne Gore ne smije da trpi zbog dijela aktivnosti koji su u nadležnosti države”, navodi se u saopštenju Ministarstva energetike i rudarstva.

Mujovic je odmah inicirao, u dogovoru sa resornim ministrom prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, Jankom Odovićem, sastanak predstavnika Rudnika i tog Vladinog resora, kako bi se utvrdio dalji slijed koraka u tom predmetu, a u skladu sa zakonima i važećom legislativom.

“Kako je i prilikom prvog susreta sa upravom Rudnika uglja saopštio Mujović, do konkretnih rezultata mora se doći konkretnim ativnostima. On je već tada najavio podršku države u naporima menadžmenta da pokrenu neke zaustavljene, a značajne aktivnosti za dalji razvoj ovog važnog resursa”, navodi se u saoptenju.

Mujović je kazao da je upravo pitanje dobre međuresorske saradnje i komunikacije ključno za dalji razvoj mnogih projekata i taj korak ne smije biti usporavajući faktor.

“Naprotiv, za pitanja od državnog interesa, državni organi i institucije moraju biti agilniji i bolje koordinisani”, poručio je Mujović.

Jedna od tema razgovora sagovornika bila je i situacija sa brojem zaposlenih u Rudniku uglja i činjenicom da se u periodu od 2020. godine taj broj znatno uvećao, što predstavlja opterećenje i balast za dalje poslovanje preduzeće, ali ima uticaj i na poslovanje Elektroprivrede (EPCG) generalno.

“U tom dijelu, Mujovića su zanimali planovi menadžmenta za rješavanje ove situacije u narednom periodu i mogući modeli prevazilaženja ovog problema, koji je evidentan u većini energetskih subjekata i koji se promptno mora razmatrati”, zaključuje se u saopštenju.

