Kolašin jedan od ključnih turističkih centara

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Opštinu Kolašin krasi bogatstvo prirodnih ljepota i ona danas predstavlja jedan od ključnih turističkih centara u Crnoj Gori, saopštio je predsjednik Skupštine Andrija Mandić.

„Upravo zbog toga, Kolašin i svi njegovi žitelji zaslužuju posvećenost svih elemenata našeg društva“, naveo je Mandić u čestitki povodom Dana Opštine Kolašin.

On je čestitke uputio predsjedniku Opštine Petku Bakiću, predsjedniku Skupštine Opštine Vasiliju Bulatoviću i svim građanima.

„Važno je da na svim nivoima budemo u potpunosti posvećeni stvaranju društva mira, stabilnosti i ekonomskog prosperiteta, jer je to temelj bolje budućnosti naših građana“, kazao je Mandić.

On je posebno istakao jačanje saradnje između lokalnih samouprava i parlamenta.

