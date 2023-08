Kineske podsticajne mjere podigle cijene nafte

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u ponedjeljak na međunarodnim tržištima nakon što je Kina preduzela mjere usmjerene na jačanje ekonomskih aktivnosti, ali veći rast cijena ograničava očekivanje da bi Fed mogao ponovno podići kamatne stope u SAD-u.

Cijena barela na londonskom tržištu porasla je u odnosu na prethodno zatvaranje 31 cent na 84,79 USD. Na američkom tržištu barel je poskupio 46 centi na 80,29 USD, prenosi SEEbiz.

Fokus trgovaca je na potezima Kine za podršku ekonomiji, tropskoj oluji Idalia koja kreće prema Floridi i pitanju može li cijena barela u Londonu ponovo dobiti zamah nakon proboja iznad 85 USD, rekao je Ole Hansen iz Saxo Bank.

Tropska oluja Idalia mogla bi u ponedjeljak ojačati u uragan, pa bi kasnije ove sedmice mogla zahvatiti Kubu i Floridu. Zalivske oluje i uragani u SAD-u mogu uticati na nafna tržišta zbog opasnosti od poremećaja rada naftnih postrojenja na pučini i prerade u rafinerijama.

Najvjerovatniji uticaj Idalije je dan ili dva nestanka struje, smatra Tony Sycamore iz IG-a.

“To bi cijenama nafte trebalo da pruži neku kratkoročnu potporu”, dodao je Sycamore.

Prošle sedmice cijene nafte na svjetskim tržištima pale su drugi put zaredom, nakon što je predsjednik američke centralne banke Fed Jerome Powell rekao da će možda morati dodatno da povisi stope kako bi se ohladila još previsoka inflacija. Više kamatne stope, naime, usporavaju ekonomsku aktivnost, a time i potražnju za naftom.

Ipak, cijene nafte i dalje su iznad 80 USD po barelu zahvaljujući padu zaliha nafte i smanjenju snabdijevanja OPEC+ grupe proizvođača. Očekuje se da će Saudijska Arabija produžiti i na oktobar dobrovoljnu smanjenje proizvodnje nafte za milijun barela dnevno.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je u petak barel korpe nafte njenih članica poskupio 1,18 USD na 86,89 USD.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS