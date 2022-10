Kineske nade podigle cijene nafte iznad 93 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u petak iznad 93 USD, podstaknute nadom da će ublažene koronamjere u Kini podržati potrošnju koja je zasjenila strah od usporavanja ekonomije zbog podizanja kamatnih stopa u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podna bila viša jedan USD i iznosila je 93,38 USD. U Njujorku se barelom trgovalo po 1,14 USD višoj cijeni, od 85,65 USD, prenosi Hina.

Trgovci su ove sedmice s pažnjom pratili govore zvaničnika američke centralne banke, Federalne rezerve (Fed), o inflaciji i kamatnim stopama.

“U borbi protiv visoke inflacije, centralna banka pokušava da zakoči ekonomiju i nastaviće da podiže kratkoročnu planiranu vrijednost kamatnih stopa”, rekao je u četvrtak predsjednik Fed-ove kancelarije u Filadelfiji, Patrick Harker.

Strahovanja od posustajanja potražnje za gorivom u uslovima slabog ekonomskog rasta ponovo su poslijepodne uzmakla pred nadom da će Kina ublažiti stroge mjere suzbijanja covida-19 i podstaći potrošnju goriva.

Bloomberg News objavio je u četvrtak da Peking razmatra skraćivanje karantina za posjetioce iz inostranstva s deset na sedam dana. Peking još nije službeno potvrdio da će to učiniti.

„Snažna reakcija tržišta na objavu tog izvještaja korisno nam je dočarala što možemo očekivati nakon što se ukinu stroga ograničenja”, rekao je analitičar PVM-a Stephen Brennock.

Kina, najveći svjetski uvoznik sirove nafte, i ove godine pribjegava strogim mjerama suzbijanja covida-19, što je uveliko opteretilo poslovne i ekonomske aktivnosti i smanjilo potražnju za gorivom.

Naftna tržišta podržava i skoro stupanje na snagu zabrane uvoza ruske nafte i derivata u Evropskoj uniji (EU) i odluka Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC) i njenih saveznica o smanjenju proizvodnje od novembra za dva miliona barela dnevno.

U odvojenom izvještaju OPEC je objavio da je barel korpe nafte njegovih članica u četvrtak poskupio 3,19 USD na 92,48 USD.

