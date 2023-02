Kina će nastaviti da podržava razvoj Crne Gore

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kina će, kao iskreni prijatelj i partner Crne Gore, nastaviti da čvrsto podržava njen razvoj, rekao je ambasador Kine u Crnoj Gori Fan Kun.

Kako je saopšteno iz Ambasade Kine u Crnoj Gori, Fan Kun je, tokom zvanične posjete Budvi, prisustvovao manifestaciji Dan Kine u Budvi održanoj pod sloganom „Novi put Kine, nove prilike za svijet“.

On je, govoreći o glavnim porukama sa 20. Nacionalnog kongresa Komunističke partije Kine, naglasio da je kongres zacrtao ciljeve i zadatke nacionalnog razvoja Kine u narednih pet godina, pa i duže, i započeo novi put ka sveobuhvatnom promovisanju velikog preporoda kineske nacije kroz modernizaciju u kineskom stilu.

“Kao iskreni prijatelj i partner Crne Gore, Kina će nastaviti da čvrsto podržava razvoj Crne Gore na novoj istorijskoj polaznoj tački”, kazao je Fan Kun.

Kako je naveo, uz optimizaciju i prilagođavanje mjera prevencije i kontrole pandemije u Kini, u budućnosti se može očekivati oporavak i rast turističke saradnje između dvije zemlje, s uvjerenjem da će Budva biti svjedok sve većeg broja kineskih turista u narednom periodu.

Predsjednik Skupštine Opštine Budva Nikola Jovanović poručio je da su dostignuća Kine u ekonomskom i društvenom razvoju vrijedna svake pohvale.

Kako je saopšteno, tradicionalno prijateljstvo Crne Gore i Kine je snažno.

“A Budva sa radošću očekuje posjetu što većeg broja kineskih turista i spremna je da kontinuirano jača obostrano korisnu saradnju na lokalnom nivou sa drugim gradovima u Kini i zajednički promoviše nove uspjehe u prijateljskim odnosima dvije države”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su posjetioci događaja imali priliku i da isprate digitalnu izložbu fotografija koja prikazuje desetogodišnji razvoj Kine u novoj eri, kao i kratki video prilog „Današnja Kina” u produkciji Ambasade Kine.

