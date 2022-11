Keković: Dnevnice nedjeljom da budu veće 80 odsto

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Potpisivanjem Opšteg kolektivnog ugovora (OKU) uvelo bi se uvećanje zarade za prekovremeni i dvokratni rad, kao i dnevnice od 80 odsto za rad nedjeljom za javni i privatni sektor, saopštio je generalni sekretar Unije slobodnih sindikata (USSCG), Srđa Keković.

Kako je kazao Keković u emisiji Link na Radiju Crne Gore, izuzeti bi bili oni koji rade u djelatnostima gdje je neophodan rad 24 sata.

“Taj ugovor je gotovo isti kao važeći, uz tri novine. Uvodi se uvećanje zarade za prekovremeni i dvokratni rad, kao i za rad nedjeljom, koje bi važilo za sve one u javnom i privatnom sektoru koji odmaraju nedjeljom po svom sedmičnom rasporedu, a budu pozvani da rade. Oni će imati pravo na zamjenski dan i toga dana, za rad nedjeljom, njihova dnevnica će biti veća 80 odsto”, kazao je Keković.

On je saopštio da se o OKU-u pregovara više od dvije godine, te da je zapelo oko onog dijela koji se tiče uvećanja zarade za rad nedjeljom, prenosi portal RTCG.

“Na sastanku smo dogovorili da uvećanje za rad nedjeljom bude 80 odsto i to se tiče svih zaposlenih u Crnoj Gori, izuzev onih koji rade u djelatnostima gdje je neophodan rad 24 sata, kao što su policija, zdravstvo, javni prevoz. Takođe, dogovorili smo se da izuzmemo hotelijerstvo iz te norme”, kazao je Keković.

On je objasnio da su iz USSCG na tome insistirali, jer žele da nedjelja bude taj dan koji će biti posvećen porodici i da poslodavci moraju da shvate da, ukoliko taj dan radnik nije sa porodicom i mora da radi zarad njihovog profita, onda je red da ta zarada bude veća.

Keković smatra da su i poslodavci shvatili da je jedna od ključnih stavki, osim zarada, i uslovi u kojima se radi.

Keković je naveo da jedan broj građana napušta državu upravo zbog toga što nemaju dostojanstvene uslove rada koji podrazumijevaju da se poštuje njihov vikend, praznični dan i prekovremeni rad, a to bi se sve regulisalo OKU-om.

“Poslodavci su tražili od nas da, ukoliko oni pokrenu inicijativu za preispitivanje člana 35a Zakona o unutrašnjoj trgovini, da ih podržimo u tom pravcu, i mi smo rekli da smo spremni da podržimo i napismeno to dostavili”, dodao je Keković.

On je objasnio da je pogrešno shvaćeno da je time što je dogovoreno uvećanje za rad nedjeljom od 80 odsto, dogovoreno i da se ponovo uvodi radna nedjelja.

„Dakle, to nije tako. Uvećanje je bitno za sve druge, a najmanje za trgovinu, jer se u trgovini ne radi nedjeljom“, precizirao je Keković.

On je naveo da su iz USSCG nudili dva modela, poštujući činjenicu da je Crna Gora turistička destinacija.

“Definitivno nijesmo za to da se radi svake nedjelje, nego samo u sezoni, i to da testiramo jedne godine i vidimo da li će poslodavci poštovati svoje obaveze uvećavanja, jer bi tako radnik imao uvećanje od 80 odsto tokom rada nedjeljom, a zatim bi imao zamjenski slobodan dan tokom radne nedjelje”, naveo je Keković.

Keković je kazao da se nakon povećanja minimalne zarade na 450 EUR situacija drastično promijenila i da bi sa ovim uvećanjem dnevnice za rad nedjeljom sigurno zarade bile veće.

On je objasnio da problem predstavlja što sada nedjeljom rade neki subjekti koji apsolutno nema potrebe da rade, kao što su apoteke, pumpe, štampa.

“Imamo sad tu nelojalnu konkurenciju trgovačkim preduzećima koji ne mogu da rade nedjeljom, a sada su se pumpe pretvorile više u pijacu nego u objekat gdje se sipa gorivo”, upozorio je Keković.

On je rekao da sada čekaju da Unija slobodnih poslodavaca prihvati dogovor koji su imali prije desetak dana i čim se to desi onda će se, kao socijalani partneri, obratiti ministru rada i socijalnog staranja da pokrene na Vladi postupak da se OKU, i sa njihove strane, ozvaniči i zajednički potpiše.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS