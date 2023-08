Katić: Država da pomogne Institutu nakon deblokade računa

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Opštine Herceg Novi, Stevan Katić, optimista je po pitanju duga Instituta “Simo Milošević” Jugobanci i vjeruje da će se to riješiti nakon ministarskog sastanka u Beogradu.

On je, ipak, poručio da je Institut opterećen i drugim problemima, te da država, nakon što je odblokiran račun, treba da pomogne kako bi se radnicima isplatile makar dvije od tri plate.

Katić je u Jutarnjem programu TVCG poručio da se ne smije dopustiti da radnici Instituta odu, budući da posebno u medicini nedostaje kadar.

“Ubrzali smo procedure i nakon kontakata došlo je do prologongiranja obaveza prema Jugobanci. Zakazan je sastanak na ministarstvom nivou i optimista sam da će se to pitanje riješiti”, rekao je Katić, prenosi portal RTCG.

On je saopštio da Herceg Novi, prema zvaničnim podacima, u kontinuitetu ima veći broj turista nego prethodne i rekordne 2019. godine.

“Ove godine sezona je počela već u februaru-martu i to se nastavilo. Danas imamo oko 34 hiljade prijavljenih turista. Nadamo se da ćemo imati lijep septembar i oktobar i da ćemo tada imati dobre uporedne podatke”, dodao je Katić.

On je naveo da je vijest da je Herceg Novi među deset najboljih primorskih gradova u svijetu fenomenalna i za taj grad i Crnu Goru.

“To je privilegija s obzirom na to u kakvom se društvu našao Herceg Novi. Pročulo se za to i Herceg Novi se dokazao sa svojim potencijalima, a mi se trudimo da upravo sve ljude koji dođu i ocjenjuju Herceg Novi ugostimo na pravi način i poboljšamo ambijent”, zaključio je Katić.

