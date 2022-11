Jovanić i Jović ostaju u pritvoru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bivši predsjednik Privrednog suda Blažo Jovanić i stečajna upravnica Snežana Jović ostaju u pritvoru, odlučio je danas Apelacioni sud.

Sudije tog suda su kao neosnovanu odbili žalbu njihovih branilaca koji su tražili da se preinači rješenje Višeg suda.

U obrazloženju odluke Apelacionog suda navodi se da postoji opasnost od njihovog bjekstva.

“Pritvor im je produžen po pritvorskom osnovu iz člana 175 stav 1 tačka 1 Zakonika o krivičnom postupku, zbog postojanja okolnosti koje ukazuju na opasnost od bjekstva u slučaju da se ovi okrivljeni nađu na slobodi i po tom rješenju može trajati do dalje odluke suda”, navodi se u saopštenju Apelacionog suda.

Jovanić je od maja u pritvoru zbog sumnji na zloupotrebu službenog položaja i organizovanja kriminalne grupe.

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) predalo je Specijalnom odjeljenju za suđenje za krivična djela organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina Višeg suda u Podgorici optužnicu protiv Jovanića i 12 osumnjičenih članova njegove kriminalne grupe, kojoj se na teret stavlja stvaranje kriminalne organizacije i više krivičnih djela zloupotreba službenog položaja.

