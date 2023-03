Joković: Agrobudžet preko 66 miliona EUR

Podgorica, MINA BUSINESS) – Ovogodišnji Agrobudžet je vrijedan preko 66 miliona EUR i najveći je u istoriji Crne Gore, sa povećanjem od 42 odsto u odnosu na prethodnu godinu kada su u pitanju nacionalna sredstva, saopštio je resorni ministar, Vladimir Joković.

“Ovaj Agrobudžet će obezbijediti da se adekvatno finansiraju mjere agrarne politike za tržišnu cjenovnu politiku, politiku ruralnog razvoja, socijalne transfere pojedincima, kao i mjere u oblasti bezbjednosti hrane, veterine, fitosanitarnih poslova i ribarstva”, saopštio je Joković na konferenciji za novinare na kojoj je predstavljen ovogodišnji Agrobudžet.

On je objasnio da je iz državnog budžeta opredijeljeno 44,72 miliona EUR, iz donacija oko 11,5 miliona, a iz kreditnih sredstava 9,8 miliona EUR.

“Vodili smo računa o potrebama naših proizvođača, zatim o strategijskim ciljevima crnogorskog agrara, a svakako i da ispoštujemo obaveze prema Evropskoj uniji (EU) kada su u pitanju poglavlja 11, 12 i 13”, kazao je Joković.

Prema njegovim riječima, Agrobudžet čine tri cjeline – podrška poljoprivredi i ruralnom razvoju, podrška ribarstvu i sredstva koja se opredjeljuju operativnim programima.

“Za direktna plaćanja u stočarskoj proizvodnji opredijelili smo 6,5 miliona EUR. Smanjili smo kriterijum za premiju govedarstvu, tako da će svi proizvođači, nezavisno od broja grla, imati pravo da se prijave i dobiju premiju. Smanjen je kriterijum za ovce i koze. Premija za krave i priplodne junice iznosi 85 EUR, a za ovce i koze deset EUR po grlu”, precizirao je Joković.

Uz to, premije u svinjarstvu povećane su 20 odsto – sa 100 EUR na 120 EUR, dok je premija za steone junice u čistoj rasi povećana sa 150 EUR na 250 EUR po grlu.

U sektoru živinarstva kreirane su nove mjere koje se odnose na proizvodnju i stavljanje na tržište pilećeg mesa i jaja.

“Podržan je i razvoj visokoproduktivnog stočnog fonda, a u tu svrhu opredijelili smo 950 hiljada EUR za nabavku visokoproduktivnih steonih junica. Iznos podrške biće 70 odsto, ili do maksimalnih 1,5 hiljada EUR po grlu. Planirana je podrška za nabavku oko 640 grla”, rekao je Joković.

Premije za mlijeko će ove godini iznositi 17 centi, dok će premije za sir biti uvećana 25 odsto, sa osam na deset centi.

Za sektor pčelarstva biće obezbijeđena sredstva 45 odsto veća u odnosu na prethodnu godinu, koja će biti raspodijeljena kroz više mjera.

“Naše strateško opredjeljenje je da u narednom periodu imamo više od 25 odsto organskih proizvoda i u tom pravcu smo ove godine kreirali set novih mjera”, saopštio je Joković.

On je pozvao građane da kupuju domaće proizvode.

“Kupujte naše, jer je bolje i kvalitetnije od onoga što se uvozi. Time investirate u Crnu Goru i na taj način povećavamo poljoprivrednu proizvodnju i smanjujemo zavisnost države od uvoza”, poručio je Joković.

Na pitanje da li će Ministarstvo subvencionirati malinare, koji su za danas najavili protest ispred službi Ministrstva poljoprivrede u Bijelom Polju, Joković je odgovorio da je taj Vladin resor učinio sve u cilju rješavanja viškova malina, odnosno nekih 300 tona.

“Ministarstvo ni na koji način ne snosi odgovornost za cijenu koju su otkupljivači sami odredili kada su kupovali maline po 4,3 EUR. Sada je cijena malina na berzi pala i oni ne mogu da plasiraju te proizvode. Ministarstvo nema mogućnost, niti opredijeljena sredtsva, da nešto učini po tom pitanju”, objasnio je Joković.

On smatra da su otkupne cijene prošle godine bile previsoke i da oni koji su to otkupili sada imaju problem.

“Svakako, ne bježimo od toga da ih čujemo i vidimo šta je moguće uraditi, kako bi se ova situacija prevazišla”, zaključio je Joković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS