Jokić predložio da vožnja žičarom za djecu tri bokeljske opštine bude besplatna

Kotor, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Opštine Kotor, Vladimir Jokić, pokrenuo je danas inicijativu da vožnja žičarom Kotor – Lovćen za djecu tri bokeljske opštine bude besplatna.

Jokić je inicijativu uputio vlasniku vodeće svjetske kompanije za proizvodnju i ugradnju transportnih sitema na žičarama, Leitner, Martinu Leitneru, koja je i djelimični vlasnik žičare Kotor – Lovćen.

“Jokić se Leitneru obratio u ime opština Kotor, Tivat i Herceg Novi, sa namjerom da žičaru Kotor – Lovćen zajednički učine nezaobilaznim dijelom života najmlađih sugrađana”, navodi se u saopštenju Opštine Kotor.

Jokić je u inicijativi podsjetio da su ovog mjeseca zajedno organizovali posjetu žičari za sve osnovce iz Kotora.

“Utisci i oduševljenje djece me navelo da vam uputim inicijativu da ubuduće vožnja žičarom za djecu iz tri bokeljske opštine bude besplatna. Vjerujem da će doživljaj vožnje gondolom i pogled na najljepši zaliv svijeta učiniti generacije koje stasavaju svjesnijim ljepote koju zajednički živimo i odgovornijim prema budućnosti Boke”, navodi se u inicijativi.

Kako je naveo Jokić, investicija žičare koja je u partnerstvu sa državom i lokalnim samoupravama izvedena u rekordnom roku, služi na ponos ne samo Kotoru i državi, već i cijelom regionu.

„Siguran sam da će naša vanredno dobra saradnja, koja predstavlja najbolji primjer ovakve prakse, ovim putem biti dodatno ojačana, te da ćete u tom svjetlu, kao jedna od društveno najodgovornijih kompanija, prihvatiti moju inicijativu”, zaključio je Jokić.

