Javni poziv za izradu mini web sajtova za 50 preduzeća

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Privredna komora (PKCG) i kompanija Logate raspisale su javni poziv u okviru pilot projekta izrade mini web sajtova za ukupno 50 mikro i malih preduzeća iz sektora poljoprivrede i turizma, u cilju podrške privredi u procesu digitalne transformacije.

Kompanija Logate će kreirati mini web sajt koji će sadržati sve potrebne informacije o kompaniji.

Dizajn web prezentacija će biti savremen, obezbeđujući visok nivo informativnosti i korisničke upotrebljivosti.

“Cijena izrade mini web sajta je 400 EUR, bez poreza na dodatu vrijednost (PDV) od čega je izrada 280 EUR, a hosting i održavanje (u trajanju od godinu) 120 EUR”, navodi se u javnom pozivu.

U cijenu izrade sajta uključeni su: izrada web sajta modernog dizajna i jednako dobrog izgleda i funkcionalnosti na desktop/laptop računarima, tabletima i mobilnim telefonima (responzivnost), osnovna SEO optimizacija za poboljšanje vidljivosti na web pretraživčima, održavanje i ažuriranje platforme na kojoj će sajt biti razvijen (WordPress) i dodataka, obuka za upravljanje sadržajem sajta (CMS).

Rok izrade mini web sajta je mjesec od dana potpisivanja ugovora.

Izrada web sajta plaća se u šest jednakih mjesečnih rata, a održavanje u 12 jednakih mjesečnih rata.

Na javni poziv se mogu prijaviti preduzeća koja imaju status mikro i malih preduzeća, u skladu sa definisanim kriterijumima u Zakonu o računovodstvu, iz sektora poljoprivrede i turizma, preduzeće iz sektora poljoprivrede je potrebno da stvarno ima proizvod koji nudi tržištu, kao i da nemaju aktivan web sajt.

Javni poziv je otvoren od 10. juna do 10. jula.

Prijavljivanje se realizuje popunjavanjem prijavne forme, na linku https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeejVCha3r-Bw8x8tGNfgq_FbhdA20GcqTLd9pr_vsL6BbzDQ/viewform, nakon čega će komisija obaviti provjeru zadovoljenja zadatih kriterijuma.

“Ukoliko se na javni poziv prijavi više od 50 kompanija, pravo na korišćenje usluga po ovom pozivu imaće 50 kompanija čije su prijave prispjele prve i koje su zadovoljile zadate kriterijume”, navodi se u pozivu.

Komisija će kod odabira pristiglih prijava voditi računa o regionalnoj zastupljenosti tako da će se od ukupnog broja odobrenih sajtova 50 odsto odnositi na privredne subjekte iz sjevernog regiona, 30 odsto iz centralnog regiona i 20 odsto iz južnog regiona Crne Gore.

U pozivu se navodi da u doba digitalizacije, prisustvo kompanija na internetu putem web sajta postaje ključni faktor za privlačenje novih klijenata i jačanje konkurentnosti na tržištu.

“Internet prezentacija omogućava kontinuiranu dostupnost informacija o proizvodima ili uslugama, pruža mogućnost širenja brenda i otvara potencijal za dalji rast poslovanja”, zaključuje se u pozivu.

