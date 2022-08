Javni poziv za dodjelu podsticaja u razvoj poljoprivrede otvoren do 1. novembra

Budva, (MINA-BUSINESS) – Sekretarijat za privredu Opštine Budva je na osnovu odluke o podsticajima i investiranju u razvoj poljoprivrede i plana podsticajnih mjera u poljoprivredi za ovu godinu objavio javni poziv za dodjelu podsticaja u razvoj poljoprivrede za tekuću godinu.

Predmet javnog poziva su promocija poljoprivrede i poljoprivrednih proizvoda, podrška razvoju ruralnog turizma i proizvodnje voćnih zasada, podrška proizvodnji i razvoju maslinarstva, vinogradarstva i vinarstva, povrtarskoj i cvjećarskoj proizvodnji, kao i podrška razvoju pčelarstva.

Javnim pozivom su obuhvaćene i podrška razvoju organske proizvodnje, podizanju zasada ljekovitog bilja, stočarskoj proizvodnji, aktivnostima za vodosnabdijevanje, razvoju ribarstva i marikulture, kao i podrška unapređenju lovstva.

Kako navode u saopštenju, javni poziv je otvoren 18. maja i traje do 1. novembra, odnosno do utroška sredstava opredjeljenih za realizaciju podsticaja.

“Obavještavamo sve zainteresovane poljoprivredne proizvođače da se sa sadržajem javnog poziva, mogu upoznati na zvaničnom web site-u Opštine Budva www.budva.me ili na oglasnoj tabli Opštine Budva”, navodi se u saopštenju.

Obrazac Zahtjev za dodjelu podsticaja u razvoj poljoprivrede može se podići na šalteru Građanskog biroa Opštine ili preuzeti sa web site-a Opštine Budva www.budva.me

Popunjen zahtjev sa pratećom dokumentacijom potrebno je dostaviti na adresu Sekretarijat za privredu zahtjev po javnom pozivu za dodjelu podsticaja u razvoj poljoprivrede za 2022. godinu Trg Sunca 3, 85310 Budva.

“Sve neophodne informacije u vezi sa javnim pozivom mogu se dobiti kod ovlašćenih službenika u Sekretarijatu za privredu – Sektor za poljoprivredu, kancelarija br. 83”, navodi se u saopštenju Sekretarijata za privredu Opštine Budva.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS