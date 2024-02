Javna rasprava o planu davanja koncesija u oblasti voda

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava za vode pozvala je zainteresovane da do 28. februara dostave primjedbe na Predlog plana davanja koncesija u oblasti voda za ovu godinu.

Uprava za vode je taj dokument stavila na javnu raspravu i pozvala građane, stručnu javnost, državne organe, nevladine organizacije, preduzeća, preduzetnike i druge zainteresovane da se uključe.

Predlozi, sugestije i komentari mogu se dostaviti na adresu Uprave za vode, ili na mejl [email protected].

Uprava za vode će razmotriti sve pristigle komentare, primjedbe i sugestije i nakon toga sačiniti izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS