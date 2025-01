Jačati pomorsku administraciju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pomorstvo je jak zamajac crnogorskoj ekonomiji i najveći izazov u narednom periodu je jačanje pomorske administracije, saopštio je resorni ministar, Filip Radulović.

On je ocijenio odličnim potez da Crna Gora ima posebno ministarstvo posvećeno samo pomorstvu s obzirom na viševjekovnu tradiciju i kulturno nasleđe crnogorskog pomorstva.

“Prema nekim procjenama imamo nešto iznad šest hiljada aktivnih pomoraca u Crnoj Gori i na godišnjem nivou oni utroše u državi nešto iznad 300 miliona EUR”, rekao je Radulović u intervjuu agenciji Mina-business.

On je naveo da ima brojnih izazova u toj oblasti, ali da je najveći to što moraju da pojačaju pomorsku administraciju.

“Imamo neki 50-ak ljudi u okviru Ministarstva pomorstva. Najveći broj tih ljudi je zaposleno u lučkim kapetanijama po primorju i lučkim ispostavama. Mnogo manji broj je u Podgorici i administraciji. Mislim da je to nešto što treba u narednom periodu malo da pojačamo”, saopštio je Radulović.

On je naveo da zbog toga rade program Seaman Identification Document (SID), koji predstavlja nešto poput lične karte jednog pomorca i kad se to uspostavi, znaće tačno koliko ima aktivnih pomoraca u Crnoj Gori.

Radulović je, govoreći o unapređenju pomorske infrastrukture, rekao da Ministarstvo ambiciozno radi na unaređenju infrastrukturnih kapaciteta i promociji crnogorskih luka.

“Crna Gora će, već u septembru ove godine, biti domaćin finala jedriličanske trke The Ocean Race Europe 2025. Što je Formula 1 za drumski saobraćaj, to je The Ocean Race za pomorstvo. Očekujemo do nekih 100 hiljada posjetilaca”, kazao je Radulović.

On je najavio da će se trke održati u drugoj polovini septembra, a da će događaj trajati četiri, pet dana, čime će proširiti turističku sezonu.

“Imaćemo jedan potpuno novi događaj koji nikad nijesmo imali u Crnoj Gori. Ovo ne samo da će da bude najveći sportski događaj, nego najveći događaj iz bilo koje oblasti koji je Crna Gora ikad imala. Mislim da treba svi da smo jako ponosni što smo doveli takav događaj”, rekao je Radulović.

On je naveo da je ideja organizatora bila da Crna Gora bude jedna od etapa, ali da su tokom pregovora došli do toga da ipak bude domaćin finala, što je, kako smatra, jako značajno.

“Pored Boke, imamo naravno Bar koja je ključno čvorište za nas. S toga smo u avgustu aplicirali za fond Evropske komisije, Western Balkan Investment Framework (WBIF). U pitanju je grant za izvedbu glavnog projekta za produbljivanje akvatorijuma Luke Bar i rekonstrukciju željezničke pruge unutar same firme Luke Bar”, rekao je Radulović.

On je kazao da očekuje da do kraja januara saznaju da li su dobili taj grant ili ne, kao i da očekuje da će dobiti pozitivnu vijest.

“Nešto na čemu smo radili zadnjih nekoliko mjeseci je da se nekoliko luka u Boki kotorskoj pretvori u luke nautičkog turizma. To smo uradili u Porto Montenegru, ali i Portonovom. Znači da te luke i marine mogu sad da iskrcavaju i ukrcavaju do 100 putnika u roku od tri dana”, naveo je Radulović i dodao da su time proširili turističke kapacitete i ponudu.

On je, na pitanje u kojoj je fazi analiza poslovanja Port of Adrie, saopštio da je Luka Bar potpisala ugovor sa njemačkom konsultantskom kućom Hamburg port Consulting.

“Imaju rok od osam sedmica da dostave izvještaj, takozvani finansijski i komercijalni due diligence, odnosno dubinsku finansijsku analizu stanja Port of Adrie, sve u cilju da se eventualno dođe do njene kupovine”, objasnio je Radulović.

Bez tog izvještaja se, kako je kazao, neće znati okvirno koliko košta Port of Adria, zbog čega je bitno da jedna objektivna kompanija sprovede analizu.

“Ako gledamo luke u regionu, dok smo mi prodavali našu imovinu i srce luke zadnjih deset do 12 godina, druge države u regionu su ulagale u njihovu lučku infrastrukturu, što mislim da je odličan potez. Žao mi je što smo mi suprotno radili čitavo to vrijeme”, rekao je Radulović.

Prema njegovim riječima, ako se gleda broj kontejnera koji se izvoze i uvoze u lukama regiona na Jadranu, Luka Koper je zadnjih 15 godina porasla do te mjere da sada na godišnjem nivou uvozi i izvozi 20 puta više kontejnera nego Luka Bar.

“Luka Rijeka ima osam puta više kontejnera na godišnjem nivou nego Luka Bar. Znači da mi kaskamo uveliko za drugim lukama regiona i žao mi je jer nema potrebe za tim. Ima toliko puno potražnje za kontejnerima i da smo gradili kapacitete na vrijeme napravili bismo jednu strašnu stvar za državu što se tiče Luke Bar”, naveo je Radulović i dodao da za to nije kasno.

On je rekao i da mora da se ogradi i kaže da ukoliko se dođe do neke fer cijene sa turskom kompanijom Port of Adria, da je Vlada spremna da kupi, ali da to neće raditi po svaku cijenu.

“Ako se dođe do fer cijene, mi smo kao Vlada spremni da ispravimo nepravdu koja je počinjena na području Luke Bar”, poručio je Radulović.

On je, govoreći o pomorskim linijama, naveo da je jedan od strateških ciljeva Vlade bio da se proširi pomorska mreža i ocijenio da su krenuli u dobrom pravcu.

“Već u junu vraćamo liniju Bar-Bari. To je bila velika primjedba građana zadnjih par godina što nemamo tu liniju i zato je bio fokus od kad se uspostavilo Ministarstvo pomorstva da se vrati upravo ta linija”, saopštio je Radulović.

On je rekao da je jako ponosan na liniju Budva-Dubrovnik, koja je potpuno nova i koju su uspostavili prošle godine.

“Bila je jako uspješna. Imali smo mnoge benefite. Prvenstveno, imali smo mnogo više turista koji su došli u Budvu. Svaki put kad taj brod pristane u Luku Budva, Morsko dobro ubira prihode po osnovu taksi, ali svakako glavni cilj te linije je da se dovede mnogo više turista i mi smo to uradili”, saopštio je Radulović.

On je naveo i da su rasteretili granični prelaz između Herceg Novog i Dubrovnika, odnosno drumski saobraćaj između dvije države, što je dodatni benefit.

“Početkom juna, odnosno 2. juna, planiramo da proširimo tu liniju na Kotor-Dubrovnik. Time ćemo dodatno da proširimo naš turistički sadržaj i ponudu i mislim da smo dobro krenuli ovim putem i tu nećemo stati”, rekao je Radulović.

Na pitanje o aktivnostima Luke Kotor u prošloj godini, Radulović je odgovrio da je to jedna od najbitnijih kompanija u okviru pomorstva za Crnu Goru, a otvorena je za saobraćaj 24 sata i sedam dana tokom sedmice.

“U prošloj godini, oni su imali dolazak 476 brodova, koji su doveli skoro 600 hiljada putnika i dolazak preko hiljadu jahti, preko kojih je u Crnu Goru došlo 3,4 hiljade putnika”, precizirao je Radulović.

On je ocijenio da je zbog toga ta kompanija jako bitna, zbog čega su i kao Vlada početkom prošle godine dali Luci Kotor ekskluzivno pravo do obavlja pilotaže.

“Mislim da smo po ovim brojkama i pokazali da je to bilo dobar potez”, dodao je Radulović.

On je, govoreći o Zakonu o pomorsko-agencijskoj djelatnosti, rekao da će tim zakonskim aktom prvi put biti sistemski regulisana ta privredna djelatnost.

“Suština je da ćemo da izvadimo ovu oblast iz sive ekonomije, a država će ubirati prihode po nekoliko osnova”, zaključio je Radulović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS