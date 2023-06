Jačanje ruralnog turizma na sjeveru zamajac razvoja poljoprivrede

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Jačanje ruralnog turizma na sjeveru, sa već razvijenim turističkim kapacitetima na jugu, treba da bude zamajac razvoja poljoprivrede uz podizanje standarda stanovništva, ocijenio je savjetnik predsjednika Crne Gore za regionalni razvoj, Aleksandar Stijović.

Stijović je, u ime predsjednika Crne Gore, prisustvovao sajmu i biznis forumu u Bijelom Polju, koji je organizovala bjelopoljska opština sa Turističkom organizacijom i uz podršku Ministarstva poljoprivrede.

Stijović je, kako je saopšteno iz Služba za informisanje predsjednika, kazao da je organizacija sajma sa tematskim biznis forumom, odličan primjer kako se kroz dobro osmišljene događaje jača turistička privreda i doprinosi boljoj povezanosti i saradnji poljoprivrednih proizvođača sa potrošačima.

Prema njegovim riječima, domaći proizvodi, proizvedeni u Crnoj Gori, na ovaj način dolaze do potrošača direktno, ali, što je još važnije, kroz ovakve sajmove i hotelski lanci i trgovci stiču sliku šta sve crnogorska poljoprivreda može da ponudi i u kom obimu i kvalitetu.

“Naša želja je da svi koji izaberu Crnu Goru kao svoju turističku destinaciju dobiju mogućnost da bolje upoznaju sjever, da ne prođu samo od granice do mora, već i da uživaju u bogatoj i raznovrsnoj ponudi i u sjevernom i u centralnom dijelu Crne Gore. Naš zadatak je da im ponudimo sadržaje koji će ih zaintrigirati da dio svog odmora provedu na sjeveru“, poručio je Stijović.

On je istakao da zajednički zadatak svih da promovišu kako poljoprivredne proizvode domaćih proizvođača, tako i turističku ponudu Crne Gore, uvezujući ih u lanac snabdijevanja gdje obje strane imaju korist od saradnje, dok istovremeno turista dobija obogaćenu turističku ponudu, mogućnost planiranja aktivnog odmora i otkrivanje skrivenih ljepota Crne Gore i to od trenutka kada uđe u Crnu Goru pa sve do svoje krajnje destinacije.

Stijović je pozvao da svi zajedno udruže snage kako bi se kroz umrežavanje, nove ideje i digitalna rješenja olakšalo poljoprivrednim proizvođačima da plasiraju svoj proizvod, trgovačkom sektoru da plasira što više domaćih proizvoda na tržište, a turistima omogućila nova i obogaćena ponuda, sa novim i za njih do sada neotkrivenim turističkim destinacijama u Crnoj Gori.

