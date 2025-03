Jačanje pravne sigurnosti ključno za bolju investicionu reputaciju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predvidivost poslovnog ambijenta ne znači uticanje na ishod spora, već na njegovo rješavanje u razumnom vremenskom roku, saopštio je ministar pravde, Bojan Božović i dodao da taj resor aktivno radi na unapređenju regulatornog okvira.

On je na događaju MFIC Talks, u organizaciji Savjeta stranih investitora (SSI) u Crnoj Gori, održanoj u galeriji “Risto Stijović” u Podgorici, rekao da Ministarstvo prepoznaje izazove u ovom segmentu.

“Zato je neophodno jačati svijest o značaju efikasnog pravosuđa, ne samo među pravnim stručnjacima i institucijama, već i u široj javnosti. Investicioni sporovi ne pogađaju samo stranke u postupku – njihovo trajanje često može proizvesti šire ekonomske posljedice koje utiču na cjelokupno poslovno okruženje i kredibilitet zemlje kao investicione destinacije”, naveo je Božović.

Fokus diskusije bio je, kako je saopšteno iz SSI, na jačanju pravnog okvira koji je jedan od ključnih faktora za privlačenje i zadržavanje stranih investitora.

Iz SSI je saopšteno da je jedan od najvećih izazova za investitore u Crnoj Gori dugotrajni upravni i sudski postupci.

Prema dostupnim podacima, prosječno trajanje parničnih postupaka u prvom stepenu iznosi 229 dana, dok je evropski prosjek 194 dana. Kada je riječ o krivičnim predmetima, u Crnoj Gori prvostepeni procesi traju u prosjeku 189 dana, dok je evropski prosjek 145 dana.

“Ovakve razlike ukazuju na potrebu za efikasnijim pravosudnim sistemom, koji će doprinijeti većoj pravnoj sigurnosti i boljoj investicionoj klimi”, navodi se u saopštenju.

Božović je rekao da je zabrinut zbog statusa parničnih postupaka, naglašavajući da je značaj parnice zapostavljen i u javnom diskursu, izuzetak nijesu privredni i radno-pravni sporovi.

On je kazao da je parnica jedan od osnova prava te da su statistički podaci posebno zabrinjavajući u složenijim predmetima, koji nose veći stepen pravne i društvene odgovornosti.

Kako bi se unaprijedio ovaj segment pravosuđa, Božović je istakao potrebu za povećanjem broja sudija, čime bi se dodatno rasteretila parnična odjeljenja.

Takođe, on je naglasio važnost poboljšanja statusa sudija. Ministarstvo radi na nacrtu Zakona o zaradama nosilaca pravosudnih funkcija, dok je novim Zakonom o budžetu predviđeno povećanje plata sudijama i državnim tužiocima za 30 odsto u ovoj godini.

Božović se nada da će ove mjere doprinijeti poboljšanju uslova rada, privlačenju kvalitetnog kadra i jačanju pravosudnog sistema u cjelini.

MFIC Talks je platforma koju je Savjet stranih investitora u Crnoj Gori pokrenuo s ciljem podsticanja dijaloga o ključnim ekonomskim i regulatornim pitanjima.

Kroz te razgovore, okupljaju se predstavnici privrede, donosioci odluka i stručnjaci iz različitih oblasti kako bi identifikovali izazove i predložili rješenja koja mogu doprinijeti unapređenju investicionog i poslovnog ambijenta.

MFIC Talks podržavaju kompanije članice Savjeta stranih investitora u Crnoj Gori: CKB, Jugopetrol, One Crna Gora, Mtel, Luštica Bay i Porto Montenegro.

