Jačaju veze sa Kiprom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Kipar potpisali su memorandum između crnogorske i kiparske pomorske administracije, saopšteno je iz Ministarstva saobraćaja i pomorstva.

Ministar saobraćaja i pomorstva Filip Radulović, koji je potpisao Memorandum, kazao je da taj dokument predstavlja korak naprijed u jačanju veza između dvije zemlje u oblasti pomorstva i otvara nove horizonte za crnogorske pomorce.

“Memorandum omogućava našim pomorcima da steknu pristup novim mogućnostima zapošljavanja na brodovima koji plove pod kiparskom zastavom. To ne samo da proširuje perspektive naše pomorske industrije, već i otvara vrata za crnogorske pomorce ka visokokvalitetnim radnim prilikama u međunarodnom pomorskom sektoru”, rekao je Radulović.

On je naveo da ta inicijativa predstavlja obavezu i potvrdu da Crna Gora u potpunosti primjenjuje STCW propise i standarde, čime se osigurava da naši pomorci imaju pristup najvišim standardima obuke, sigurnosti i kvaliteta rada.

Radulović je kazao da ovaj Memorandum širi vidike za crnogorske pomorce, kako one sa dugogodišnjim iskustvom, tako i za kadete.

“Sada, bez administrativnih prepreka, naši pomorci imaju priliku da započnu radni odnos na brodovima pod kiparskom zastavom, gdje ih u ovom trenutku ima preko hiljadu brodova, i to uz najviše standarde obuke, sigurnosti i kvaliteta rada, čineći ovu inicijativu ključnom za budućnost naše pomorske industrije”, kazao je Radulović.

Ministarstvo saobraćaja i pomorstva intenzivno radi na poboljšanju statusa i uslova rada naših pomoraca na globalnom pomorskom tržištu.

Potpisivanje ovog Memoranduma je, kako se zaključuje, još jedan korak u tom pravcu i jasan pokazatelj njihove posvećenosti ka unapređenju perspektive naših pomoraca na globalnom pomorskom tržištu rada.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS