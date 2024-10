Izrekli 60,5 hiljada EUR kazni zbog nepoštovanja akcije Limitirane cijene

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Tržišna inspekcija je, zbog nepoštovanja akcije Limitirane cijene, izrekla kazne u ukupnom iznosu od 60,5 hiljada EUR.

U okviru pojačanih aktivnosti na cijeloj teritoriji Crne Gore, Tržišna inspekcija je od 6. septembra, odnosno od stupanja na snagu Odluke o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi, obavila ukupno 89 inspekcijskih nadzora trgovinskih lanaca.

“Kada je riječ o primjeni mjera predviđenih odlukom, u postupku nadzora utvrđeno je 13 nepravilnosti, te su tim povodom izdata 22 prekršajna naloga i izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 60,5 hiljada EUR”, navodi se u saopštenju Vlade.

Radi potpune stabilizacije cijena i zaštite životnog standarda najugroženijih kategorija stanovništva, Odluka o privremenim mjerama za ograničavanje cijena obuhvata 71 prozivod i odnosi se na sve artikle iz određene grupe proizvoda, odnosno njih preko hiljadu.

“U cilju striktnog poštovanja propisanih mjera, Tržišna inspekcija nastavlja sa pojačanim inspekcijskim nadzorom trgovina širom Crne Gore”, zaključuje se u saopštenju.

