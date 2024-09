Izrečene kazne od preko dva miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Poreski inspektori su od 1. maja do 28. avgusta obavili 3,17 hiljada provjera regularnosti poslovanja poreskih obveznika i utvrdili nepravilnosti kod njih 453.

„Po tom osnovu izdato je 617 prekršajnih naloga sa ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 2,07 miliona EUR. Zaduženje po osnovu izrečenih novčanih kazni iznosi 1,49 miliona EUR, od čega je naplaćeno 1,07 miliona EUR, ili 72 odsto“, navodi se u saopštenju PU.

Naplata po osnovu novčanih kazni odnosi se na poreske obveznike koji su prihvatili prekršajnu odgovornost i platili izrečene kazne u roku od osam dana (umanjene za trećinu prema Zakonu o prekršajima).

U pomenutom izvjestajnom periodu su kod 32 poreska obveznika preduzete mjere privremene zabrane obavljanja djelatnosti.

Na osnovu izvršenih kontrola tokom ljetnje turističke sezone, najveći broj nepravilnosti je utvrđen kod poreskih obveznika koji obavjaju djelatnost na teritoriji Opštine Ulcinj, dok je najbolja poreska disciplina u Tivtu.

U izvještajnom periodu, u Ulcinju sz izvršene 822 poreske kontole, a nepravilnosti su utvrdene kod 184 poreska obveznika. Za utvrđene nepravilnosti izdato je 229 prekršajnih naloga sa ukupno izrečenim novčanim kaznama u iznosu od 688,4 hiljade EUR.

„Zahvaljujuću proaktivnom djelovanju poreskih inspektora, ističemo da su tokom ljetnje turističke sezone ostavreni znatno bolji rezultati u poređenju sa prošlom godinom“, rekli su iz PU.

Izvršeno je 815 ili 20 odsto manje djelimičnih kontola, kažnjeno 114 ili 34 odsto više obveznika, izdato 177 ili 40 odsto više prekršajnih naloga, izrečeno 674,9 hiljada EUR ili 48 odsto više novčanih kazni.

“Takođe, ostvareno je 450 hiljada EUR ili 43 odsto više zaduženja po osnovu izrečenih novčanih kazni, od čega je naplaćeno 344,13 hiljada EUR ili 48 odsto više kazni u poređenju sa istim periodom prethodne godine i izrečeno 14 ili 78 odsto više mjera privremene zabrane obavljanja djelatnosti“, precizirali su iz PU.

PU, prema riječima njenih predstavnika, koristi sve raspložive kapacitete za sprovođenje postupaka inspekcijskog nadzora, kako bi istim bili obuhvaćeni svi poreski obveznici, a posebno oni koji spadaju u kategoriju visokorizičnih u dijelu poštovanja poreskih propisa.

U skladu sa planiranim aktivnostima na suzbijanju sive ekonomije, PU u kontinuitetu prati regularnost poslovanja poreskih obveznika, kako kontrolama sveobuhvatnog knjigovodstva poreskih obveznika, tako provjerama pojedinih aspekata njihovog poslovanja.

Intenzivirane su kontole u dijelu opšte poreske registracije, podnošenja poreskih prijava, evidentiranja kontrole prometa, uplate pazara, priijavljivanja radnika na cjelokupnoj teritoriji Crne Gore.

Iz PU su pozvali građane da sve nepravilnosti prijave pozivom na broj Call centra 19707, ili putem platforme Budi odgovoran.

