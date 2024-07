Izdaju u zakup proizvodne kapacitete u EPCG Željezari

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda (EPCG) izdaje u zakup proizvodne kapacitete u kćerki kompaniji EPCG Željezara Nikšić, u cilju valorizacije i očuvanja proizvodnje čelika u fabrici sa tradicijom proizvodnje čelika dužom od 65 godina.

“Pravo učešća na javnom pozivu imaju sve kompanije iz Crne Gore i inostranstva, koje su registrovane i posluju u skladu sa zakonima države u kojoj obavljaju svoje djelatnosti”, navodi se u pozivu.

Ponude se podnose neposredno ili na arhivu na adresu EPCG, Vuka Karadžića 2, Nikšić, do 24. jula do deset sati.

Odabrani zakupac zaključiće ugovor o zakupu, a zakupac je u obavezi da dostavi izjavu kao prilog da prihvta predlog ugovora. Nakon odabira najbolje ponude na osnovu ostvarenih bodova shodno kriterijumima, njen sadržaj će se unijeti u konačni tekst ugovora.

EPCG ima pravo da obustavi postupak ukoliko ocijeni da ponuda ne zadovoljava zahtrijeve te kompanije.

Kompanije koje se prijave na javni poziv dužne su da dostave preciznu ponudu za zakup proitvodnjih kapaciteta u skladu sa predlogom ugovora.

Rok za pokretanje proizvodnje je rok definisan u predlogu ugovora i mora biti prihvaćen izjavom ponuđača.

Period zakupa minimalno je 15 godina, a maksimalno 50 godina.

Iznos mjesečne zakupnine koju nudi ponuđač može biti minimum 30 hiljada EUR, a maksimum 150 hiljada EUR.

Ponuđač je obavezan da dostavi plan investicija za prvih pet godina zakupa i dinamiku realizacije investicija u postojeća proizvodna postrojenja, mašine i pomoćnu opremu i plan razvoja proizvodnje u funkciji povećanja obima proizvodnje i investiranja u novu opremu.

Minimalni broj zaposlenih koji će ponuđač preuzeti u prvih šest mjeseci je 100, a maksimum 150.

Ponuđač je dužan da dostavi bezuslovnu i na prvi poziv naplativu bankarsku garanciju ponude, do dana otvaranja ponuda, od 30 hiljada EUR kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude odnosno 60 dana.

“U zakup se izdaju proizvodne i pomoćne hale, proizvodna postrojenja, mašine i pomoćna oprema i ostala infrastruktura koja je u funkciji (i predstavlja podršku) nesmetanog odvijanja proizvodnje i drugih poslovnih procesa u proizvodnim pogonima u fabričkom krugu Željkezare, a sve u skladu sa predlogom ugovora o zakupu”, zaključuje se u pozivu.

Kontakt e-mail je [email protected].

