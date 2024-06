Izabrano deset finalista SIA programa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U okviru Social Impact Award (SIA) programa zvanično je izabrano deset finalnih timova, koji će u naredna tri mjeseca raditi na razvoju svojih ideja uz podršku mentora i kvalitetan program besplatnih edukativnih radionica.

Finalisti su izabrani nakon završene evaluacije rekordnog broja pristiglih prijava za ovogodišnji ciklus programa SIA – 154 prijavljena učesnika i 80 timova.

Finaliste je izabrao stručni žiri, u kojem su bili Bojana Femić-Radosavović iz Fonda za inovacije, Ivan Šoć iz Five grupe, Ivica Todorović iz Karijernog centra Univerziteta Crne Gore, predsjednica Skupštine opštine Glavnog grada, Jelena Borovinić-Bojović, te predstavnica Idea-CG, Jelena Doderović. U žiriju su bili i Marica Melović ispred Direktorata za naučno istraživačku djelatnost u Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija, Milica Vukotić sa Univerziteta Donja Gorica, Nebojša Vučurović iz Erste banke, Nikola Tripković iz Investiciono-razvojnog fonda, Sanja Mrkić iz Centralne banke i Zvezdana Vuletić iz Coca-Cola HBC.

Ideje koje su na osnovu kriterijuma inovativnosti, stepena društvenog uticaja i izvodljivosti izabrane da budu dio finalnog procesa su: Reuse Cegeri – unikatni cegeri koji se prave od reciklirane stare garderobe poput farmerki ili drugih tekstila, Vizzion – pametne naočare i mobilna aplikacija za slabovide osobe, Coffuel – reciklaža kafe, odnosno taloga u svrhu proizvodnje peleta, Priručnik za slijepa i slabovida lica – priručnik iz oblasti preduzetništva na Brajevom pismu, te EcoPoints – pametna kanta koja detektuje otpad, generiše QR kod za skeniranje, a korisnici sakupljaju poene za nagrade.

Među izabranima su i Volonter.me – digitalna volonterska knjižica, Fixero – inovativna platforma koja omogućava korisnicima da pristupaju uslugama, otkriju i angažuju vrhunske profesionalce iz velikog broja kategorija, Hotel Chatbot Receptionist for Smart Hospitality – chatbot recepcioner za pametno ugostiteljstvo, personalizovan za hotele, IncluGen – online platforma za trijažu i podršku osobama sa genetskim oboljenjima, rijetkim bolestima i razvojnim smetnjama i Eco Fiber – reciklaža plastičnih boca u materijale od vune.

Pred finalnim timovima je izbor mentora sa kojim će raditi na razradi svoje ideje, a mentorski tim ove godine čine Batrić Krvavac iz Pillbie, Dejana Ponoš iz Peppera, Eleonora Albijanić specijalistkinja za komunikaciju, Ilija Kaluđerović iz NEST Coworkinga, mr Ljiljana Burzan-Nikolić iz BI Communicationa, Luka Krsmanović iz Intersporta, Miodrag Čučka iz Grawe osiguranja, Nemanja Nikolić iz GoldBear Technologiesa, Vanja Kljajević iz Evropske banke za obnovu i razvoj i Veselin Todorović iz T-Accountinga.

Na kraju programa, biće izabrana tri pobjednička tima koji će, osim mentorske podrške i besplatnih edukativnih radionica, osvojiti i početni kapital u iznosu od 1,5 hiljada EUR i obezbijeđen put na međunarodni SIA Samit, koji se ove godine održava u Njemačkoj.

Pored tri pobjedničke ideje, biće nagrađena i četvrta, koja se bira glasovima online zajednice na osnovu objavljenih kratkih video snimaka finalista na SIA veb sajtu. Četvrti rangirani tim takođe osvaja početni kapital u iznosu od 1,5 hiljada EUR, mentorsku podršku i obezbijeđen put na SIA Samit.

Kao dodatni podstek razvoju društvenog preduzetništva u Crnoj Gori i priznanje za zemlju sa najviše pristiglih ideja ove godine, Podgorica je u periodu od 24. do 27. juna bila domaćin međunarodnog okupljanja koordinatora SIA programa iz svih 18 zemalja u kojima se on sprovodi.

Događaj je bio namijenjen razmjeni iskustva i znanja među zemljama učesnicima kada su društveno preduzetništvo i socijalna ekonomija u pitanju.

