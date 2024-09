Izabrani laureati godišnjih nagrada PKCG

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kompanije SL Montenegro – Mamut pivo, Sava osiguranje, Strategist, Tina Time Shoes, Kalamper, te izvršna direktorica firme Nelt MNE, Ljilja Pižurica, laureati su prestižnih nagrada Privredne komore (PKCG) za prošlu godinu.

Odluku o laureatima donio je Odbor za dodjelu nagrada PKCG na sjednici u ponedjeljak.

Nagrade Privredne komore su ustanovljene 1969. godine i dodjeljuju se u četiri kategorije – za uspješno poslovanje, društvenu odgovornost, inovativnost i unapređenje menadžmenta.

Nagradu za uspješno poslovanje, koja se dodjeljuje preduzetnicima i malim preduzećima, zavrijedila je firma Tina Time Shoes iz Bara, trgovina na malo obućom i predmetima od kože u specijalizovanim prodavnicama.

„Riječ je o jednom od tržišnih lidera koji se već više od tri decenije bavi trgovinom visoko kvalitetnom, elegantnom i udobnom obućom“, saopštili su iz PKCG.

U kategoriji nagrade za uspješno poslovanje srednjim i velikim preduzećima, laureat je Sava osiguranje.

“Ova kompanija pruža usluge neživotnih osiguranja na crnogorskom tržištu već više od 20 godina. Po veličini predstavlja drugo osiguranje sa tržišnim učešćem od oko 18 odsto i više od 130 zaposlenih”, dodaje se u saopštenju.

Firma Strategist iz Podgorice laureat je nagrade PKCG za uspješno poslovanje u kategoriji kompanija u kojima žene imaju udio u vlasništvu, ili ulogu u menadžmentu.

„Za sebe kažu da predstavljaju marketing i komunikacijsku praksu koja klijentima i njihovom poslovanju omogućava da budu pravilno komunicirani prema zaposlenima, kao i svim vrstama spoljnih publika, koristeći i online i offline komunikacione kanale. Izvršna direktorica Strategista je Katarina Milačić“, rekli su iz PKCG.

Laureat nagrade za inovativnost je kompanija SL Montenegro – Mamut pivo, iz Nikšića. Postoje od 2018. godine i proizvode 15 različitih vrsta piva na potpuno automatizovan način i najmodernijom opremom. Za svoja piva su dobili brojna priznanja na međunarodnim sajmovima i takmičenjima.

Nagrada za društvenu odgovornost biće uručena kompaniji Kalamper iz Bara. Ovo preduzeće, učestvovanjem u različitim akcijama, doprinosi kreiranju kvalitetnijeg društvenog ambijenta.

Kalamper, između ostalog, finansijski pomaže humanitarne aktivnosti, sponzoriše organizaciju edukativnih, kulturnih i sportskih događaja, te donator je obrazovnih ustanova.

Dobitnica nagrade za unapređenje menadžmenta je izvršna direktorica podgoričke firme Nelt MNE, Ljilja Pižurica.

„Riječ je menadžerki koja od 2008. godine rukovodi kompanijom Neregelia, a nakon akvizicije logističkog provajdera Montenomaks iz Danilovgrada i kompanije All Balkans iz Tirane, 2018. godine, na poziciji je izvršne direktorice za tržišta Crne Gore i Albanije. Od dolaska Pižurice na rukovodeće mjesto, kompanija je ostvarila značajan rast u svim segmentima poslovanja“, navodi se u saopštenju.

Svečano uručenje nagrada biće organizovano krajem novembra u Vili Gorica, povodom obilježavanja Međunarodnog dana preduzetnika, u prisustvu predstavnika države, institucija, akademske zajednice i privrede.

