Izabran novi Odbor direktora EPCG-Željezara Nikšić

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Odbor direktora Elektroprivrede (EPCG) je u svojstvu Skupštine EPCG-Željezara Nikšić izabrao novi sastav tog tijela kćerke-kompanije.

Novi sastav Odbora direktora EPCG-Željezara Nikšić čine: Svetozar Golubović, Milinko Čvorović, Lidija Nikolić, Ivan Čolaković, Marko Vučinić, Dalibor Vukotić i Boško Sarić.

“Shodno Statutu EPCG-Željezara Nikšić, Odbor direktora je kolektivni organ, pa je prethodna ostavka članice tog tijela, Gordane Đukanović, značila ostavku cijelog Odbora“, navodi se u saopštenju.

Na taj način je, kako je objašnjeno, Odbor direktora EPCG, u svojstvu Skupštine EPCG-Željezara Nikšić, bio u obavezi da izabere novi sastav Odbora direktora kćerke-kompanije.

Na konstitutivnoj sjednici novoimenovanog Odbora direktora EPCG-Željezara Nikšić biće izabran predsjednik tog organa.

