Italijanski mediji posjetili Bar

Bar, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici najstarijih italijanskih medija Marko Polo/Alma TV, koji borave u studijskoj posjeti Crnoj Gori, posjetili su u četvrtak Bar.

Iz barske Turističke organizacije saopštili su da su predstavnici italijanskih medija, tom prilikom, obišli Stari grad Bar i Staru maslinu, kanjone Vruća rijeka i Rikavac, vidjeli fascinantne vodopade i uz šetnju osjetili ljepote prirode tog dijela barske opštine.

“U mjestu Bartula su se upoznali sa ponudom privatnog gazdinstva i specijalitetima lokalne kuhinje. Gosti su bili odušeljeni prirodnim ljepotama, kulturnim bogatstvom i lokalnom gastronomijom”, navodi se u saopštenju.

Studijska posjeta italijsnkih medija, koju je organizovala Nacionalna turistička organizacija (NTO) u saradnji sa lokalnim, trajaće do nedjelje.

