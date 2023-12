Istražuju mogućnosti bliže saradnje u narednom periodu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predstavnici nacionalne avio-prevoznika To Montenegra i avio-kompanije Cyprus Airways saopštili su na sastanku sa ministrom saobraćaja i pomorstva, Filipom Radulovićem, da su otvoreni za istraživanje mogućnosti bliže saradnje u narednom periodu.

Fokus sastanka, koji je bio prilika za dublje razumijevanje poslovnih modela tih avio-kompanija, bio je na destinacijama koje karakteriše turistički značaj i gdje se bilježi izrazita sezonalnost u kretanju putnika.

“Zaključak sastanka održanom na aerodromu Podgorica, naglašava važnost spremnosti za konkretizaciju saradnje kao ključnog faktora za ojačavanje domaćeg i inostranog tržišta”, navodi se u saopštenju.

Sagovornici su izrazili otvorenost za istraživanje mogućnosti bliže saradnje u narednom periodu, prepoznajući to kao prioritet u daljim pregovorima.

Uz to, tokom posjete inostranog operatera, ministar i delegacija imali su priliku da obiđu avion tipa A220 kompanije Cyprus Airways, kojim su stigli u glavni grad Crne Gore.

“Ova posjeta dodatno naglašava namjeru za produbljivanjem veza i saradnje između Crne Gore i Cyprus Airways-a, otvarajući perspektive za jačanje avio-industrije i turizma u region”, ocijenjeno je iz Ministarstva.

