Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je prekasno započela sa pregovorima za novo zaduženje, pa je dalja isplata penzija i nabavke ljekova ozbiljno dovedena u pitanje, ocijenili su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Odbornik DPS-a u Skupštini Opštine Cetinje Aleksa Bastać naveo je da, dok se Crna Gora nalazi se pred dužničkim ropstvom i društveno-ekonomskim kolapsom, prouzrokovanim populističkim programom Evropa sad, Vlada je prekasno započela sa pregovorima za novo zaduženje.

“Tako su sada Fond za zdravstveno osiguranje kao i Fond penzijskog i invalidskog osiguranja na ivici kolapsa, a budućnost daljih isplata penzija i nabavke ljekova ozbiljno dovedeni u pitanje”, rekao je Bastać.

On je naveo da sredstva koja je trebalo nenamjenski trošiti, sada nedostaju, usljed čega je neminovno da se naredne tri godine država zaduži čak tri milijarde EUR.

“I to sljedećom dinamikom: Vlada će nas ove godine zadužiti za još 350 miliona EUR, naredne još 650 miliona EUR, 2024. godine za još 700 miliona EUR, a 2025. godine – čak milijardu EUR”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, činjenica da se Vlada kod domaćih banaka može zadužiti tek 150 miliona EUR, a da prvi krug zaduženja, predviđen do kraja ove godine, iznosi 350 miliona EUR, kako bi se samo obezbijedilo nesmetano funkcionisanje sistema, isključuje mogućnost realizacije kapitalnih projekata i investicija.

“Diletanti i maliciozni egzibicionisti osim što su u gotovo svim segmentima unizili državu, doveli su i penzionere i socijalno ugrožene stanovnike na rub egzistencije”, zaključio je Bastać.

