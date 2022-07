IPC Tehnopolis značajan u podsticanju razvoja zasnovanog na znanju i inovacijama

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Inovaciono-preduzetnički centar (IPC) Tehnopolis u Nikšiću značajna je infrastruktura u podsticanju razvoja zasnovanog na znanju i inovacijama, saopštila je ministarka nauke i tehnološkog razvoja Biljana Šćepanović.

Ona je posjetila Tehnopolis i upoznala se sa njegovim radom, infrastrukturnim kapacitetima, ostvarenim rezultatima i budućim aktivnostima.

“Inovacione infrastrukture imaju veoma važnu ulogu u inovacionom ekosistemu i predstavljaju značajan instrument u podsticanju razvoja zasnovanog na znanju i inovacijama” kazala je Šćepanović.

Ona je, kako je saopšteno iz Ministarstva, navela da je Tehnopolis svojim djelovanjem i stečenim znanjem i iskustvom tokom proteklih godina, ne samo podstakao razvoja inovacione zajednice, već i otvorio put Naučno-tehnološkom parku u Crnoj Gori.

Šćepanović se sastala sa direktorom Tehnopolisa Đorđijem Malovićem i njegovim timom, koji su joj predstavili postignute rezultati u prethodnom periodu, naučno-istraživačke kapacitete, kao i planirane aktivnosti.

Razgovarano je i o internacionalizaciji, ali i nizu otvorenih pitanja u vezi sa programskim finansiranjem.

“Nadamo se da će se, i u narednom periodu, kao što je to bilo i u prethodnom, nastaviti uspješna saradnja i uspješno rješavanje svih problema koji se eventualno mogu, i moraju na kraju krajeva, pojaviti u radu ovako kompleksnih i zahtjevnih sistema” saopštila je Šćepanović.

Sagovornici su istakli i značajnu ulogu Tehnopolisa u implementaciji Strategije pametne specijalizacije (S3), kao jednog od promotera koncepta inovativne, digitalizovane i održive Crne Gore.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS