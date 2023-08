Investitori se okrenuli obveznicama

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Indeksi na njujorškim berzama zaključili su trgovanje mješovito i blizu polazišta, jer su ulagači kupovali sve atraktivnije državne obveznice čiji su zahtijevani prinosi posljednjih dana porasli u očekivanju da će se nastaviti rast kamata zbog borbe s inflacijom.

Dow Jones indeks završio je trgovanje na 34.500,66 bodova, što je 0,07 odsto više nego u četvrtak.

Indeks 500 najvećih američkih kompanija S&P 500 formirao se na vrijednosti od 4369,71 bodova, što je 0,01 odsto manje nego na početku. Tehnološki indeks Nasdaq izgubio je 0,2 odsto i zaključio trgovanje na 13.290,78 bodova, prenosi SEEbiz.

U međuvremenu, nafta je do kraja trgovanja na berzi u Njujorku poskupila. West Texas Intermediate nafta za isporuku u septembru se ustalila na 81,32 USD po barelu, što je 0,93 USD više nego u četvrtak, dok je sjevernomorska nafta Brent porasla 0,68 USD na 84,8 USD.

