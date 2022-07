Investitori iz San Marina da razmotre korake za formalizovanje saradnje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Potpredsjednik Vlade Crne Gore za regionalni razvoj i ministar kapitalnih investicija Ervin Ibrahimović pozvao je potencijalne investitore iz San Marina da razmotre konkretne korake za formalizovanje saradnje između dvije države potpisivanjem posebnog sporazuma.

Kako je saopšteno iz Ministarstva kapitalnih investicija, danas su se Ibrahimović i ministar ekonomskog razvoja Gorana Đurovića sastali sa ministrom industrije, zanatstva i trgovine, tehnoloških istraživanja za pojednostavljivanje propisa San Marina, Fabijom Rigijem, u Vili Gorica.

Navodi se da je Ibrahimović je upoznao Rigija sa ključnim planovima koji su pred Crnom Gorom, kao i sa stanjem u sektorima energetike i saobraćaja.

“Ibrahimović je takođe pozvao potencijalne investitore iz San Marina, na osnovu čijih bi se interesovanja, u kasnijem periodu,uzvratila posjeta San Marinu, da razmotre konkretne korake za formalizovanje saradnje između dvije prijateljske zemlje potpisivanjem posebnog sporazuma”, kaže se u saopštenju.

Đurović je istakao da Crna Gora i San Marino imaju čvrste osnove za jačanje partnerstva u bojnim oblastima, a naročito ekonomije i turizma.

On je dodao da je posjeta dobra prilika za iniciranje pregovora za zaključivanje novih sporazuma kako bi, prije svega, uspostavili dobar institucionalni okvir i definisali konkretne modalitete za unapređenje ekonomske bilateralne saradnje.

Ali i da, kako je dodao, zajedničkim djelovanjem skrenu pažnju međunarodne zajednice na ozbiljne probleme sa kojima se cijeli svijet suočava, kao što su ekološke i ekonomske ranjivosti.

“Kada se u globalnoj ekonomiji male države udruže one mogu igrati važnu ulogu, posebno u okviru multiratelarnih ekonomskih institucija koje karakteriše sistem zasnovan na pravilima, koji postavlja jednake uslove za sve države”,

kazao je Đurović.

Iz Ministarstva su kazali da su ministri razmijenili stavove po osnovu stanja u ekonomijama dviju partnerskih zemalja.

Oni su istakli niz izazova koje je nametnula delikatna geopolitička situacija čija refleksija prožima privredne sektore na svim nivoima, te se usaglasili da su zajedniči projekti zamajac ka osnaženju dobre saradnje dvije države.

Ibrahimović je danas prisustvovao poslovnim razgovorima koje je organizovala Privredna komora Crne Gore, a u okviru službene posjete delegacije San Marina.

On je istakao da je Crna Gora maksimalno posvećena intenziviranju privredne saradnje sa svim zemljama, naročito u onim okolnostima u kojim ta saradnja rezultira povećanjem obima teretnih tokova preko Crne Gore.

Ibrahimović je naveo da je saradnja na polju realizacije infrastrukturnih projekata, koja mora biti praćena još snažnijim regionalnim privrednim inicijativama, ali i inicijativama koje će rezultirati zajedničkim nastupom malih zemalja na tržištu, njihov visoki prioritet.

“Crna Gora je posvećena koridorskom razvoju od Bara, prekogranice sa Srbijom, Beograda do Budimpešte i Bukurešta, uz podsticanje intermodalnosti i integrisanih logističkih rešenja”, kazao je Ibrahimović.

