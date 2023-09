Investitori da računaju na podršku Vlade

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Svi kredibilni investitori, zainteresovani za ulaganje u Crnu Goru, mogu računati na pouzdano partnertsvo, podršku i otvorenost Vlade, saopštio je ministar finansija, Aleksandar Damjanović.

On je na sastanku sa ambasadorom Mađarske u Crnoj Gori, Jožefom Neđešijem, razgovarao o uspješnoj i otvorenoj bilateralnoj saradnji između dvije države.

“Budući da je Mađarska među najvećim investitorima u Crnoj Gori, na sastanku je najviše razgovarano o dosadašnjim projektima, realizovanim u oblasti bankarstva, telekomunikacija i turizma, kao i izazovima sa kojima se mađarske kompanije suočavaju u okviru poslovanja u Crnoj Gori”, navodi se u saopštenju.

Takođe su analizirane mogućnosti potencijalnih ulaganja, uz ocjenu Neđešija da Mađarska ostaje posvećena internacionalizaciji poslovanja mađarskih kompanija, te da se Crna Gora veoma visoko kotira na listi omiljenih investicionih destinacija među mađarskim privrednicima.

Na sastanku je zaključeno da se tradicionalno dobra politička i ekonomska saradnja dvije zemlje u narednom periodu treba dodatno osnažiti, prvenstveno intenziviranjem bilateralnih ekonomskih pregovora.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS