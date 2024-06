Interes države je da Sveti Stefan bude otvoren

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku, Nik Gjeloshaj, poručio je da je interes države da Sveti Stefan bude otvoren.

„U vezi sa ponovljenim zahtjevom mještana Pržna i Svetog Stefana o raskidu ugovora sa kompanijom Adriatic properties, a koji se odnosi na zakup Svetog Stefana u ime Ministarstva ekonomskog razvoja i svoje lično izražavam puno razumijevanje i dijelim nastojanje da grad hotel Sveti Stefan bude valorizovan u punom kapacitetu“, naveo je Gjeloshaj.

On je kazao da je uvjeren da sadašnja situacija ne ide na ruku ni jednoj strani i još jednom pozvao zakupca Adriatic properties da poštuje odredbe ugovora i shodno istom otvori Sveti Stefan.

„U suprotnom će Vlada, to jest resorno Ministarstvo, preduzeti sve zakonom predviđene mogućnosti da zaštitimo interes države Crne Gore – a interes je da Sveti Stefan bude otvoren“, kazao je Gjeloshaj.

On je naveo da je 44. Vlada koja je naslijedila ovo kao neriješeno pitanje iz minulog perioda, ima i želju i kapacitet da obezbijedi poštovanje ugovora, ali neće i ne može prihvatiti ništa mimo onoga što je predviđeno zakonima Crne Gore.

„U tom smislu, još jednom uz puno razumijevanje zahtjeva mještana, pozivamo na poštovanje odredbi ugovora o zakupu uz podrazumijevajuće poštovanje pozitivnih zakonskih propisa“, zaključio je Gjeloshaj.

