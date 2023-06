Intenzivnija saradnja zanatlija i Ministarstva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Intenzivnija saradnja između zanatlija, Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma i bjelopoljske lokalne samouprave dogovorena je na obuci održanoj u Bijelim Polju u cilju stvaranja povoljnijeg ambijenta za poslovanje i promociju zanatskih proizvoda.

Tokom dvodnevne obuke za zanatlije sa područja sjeverne regije Crne Gore, učesnici su imali priliku da se upoznaju sa procesom planiranja, realizacijom i praćenjem projekata, kao i sa načinima uspješne promocije na društvenim mrežama, te načinima povezivanja sa turističkom privredom.

To je bila druga od tri planirane obuke za zanatlije koju je organizovalo Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma u sklopu projekta Komplementarna mjera COVID – Podrška malim i srednjim preduzećima u Crnoj Gori, koju finansira EU i kofinansira Vlada, a održana je u četvrtak i petak u Bijelom Polju.

“Predavači su bili stručnjaci iz oblasti projektnog menadžmenta i digitalnog marketinga, koji su podijelili svoje iskustvo i praktične primjere iz realnih poslovnih situacija dok su polaznici imali priliku da razmijene iskustva i planove iz domena svojeg poslovanja. Nakon završene obuke, polaznicima su uručeni sertifikati”, navodi se u saopštenju.

Predstavnici lokalne samouprave su ispratili dio obuke što je ujedno bila prilika da zanatlije sa predstavnicima lokalne samouprave i Ministarstva razmijene mišljenje o problemima sa kojima se susrijeću u poslovanju kao i da se informišu o mogućnostima za finansijsku i nefinansijsku podršku u cilju unapređenja ove veoma važne djelatnosti za privredu Crne Gore.

Predstavnici zanatlija su ocijenili da je obuka bila veoma korisna i da je pružila veoma korisne informacije koje će im biti od značaja za buduće poslovanje.

Nakon održane obuke, predstavnici Ministarstva su na poziv učesnika, posjetili zanatska preduzeća koji su bivši i budući korisnici finansijske podrške koju kroz Program za razvoj i promociju zanatstva, sprovodi Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma.

Pekara Šar, Obuća BP i Adriatex su, prilikom posjete, prezentovali asortiman svojih proizvoda, način i tehnologiju izrade i ukazali na probleme sa kojima se suočavaju u poslovanju.

“Imajući u vidu da se radi o porodičnim preduzećima, gdje su zaposleni članovi uže i šire porodice, kao najveći problem u poslovanju su istakli nedostatak kvalifikovane radne snage, plasman proizvoda i nedostatak tržišta usled nelojalne konkurencije i uvoza sa kineskog tržišta”, navodi se u saopštenju.

Tokom boravka u Bijelom Polju, predstavnici Ministarstva su imali priliku da obiđu i suvernirnicu u kojoj su dostupni ručno rađeni proizvodi brojnih zanatlija iz Bijelog Polja i okruženja.

Obuka za zanatlije iz primorske regije Crne Gore će u četvrtak i petak biti organizovana u Baru stoga Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma i ovim putem poziva zainteresovane zanatlije da se prijave za obuku.

