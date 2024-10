Intenziviraće saradnju sa EBRD-om

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Agencija za investicije i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) intenziviraće, prema riječima njihovih predstavnika, saradnju kako bi identifikovali nove prilike za ulaganja, unaprijedili postojeće projekte i osigurali efikasnu realizaciju strateških ciljeva Crne Gore.

Direktorica Agencije za investicije, Snežana Đurović, održala je sastanak sa šefom Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u Crnoj Gori, Remonom Zakariom, u cilju unapređenja saradnje i otvaranja novih mogućnosti za ulaganja u strateške projekte.

Tokom sastanka, razgovarano je o ključnim infrastrukturnim projektima koji su od vitalnog značaja za ekonomski razvoj Crne Gore, kao i o načinima na koje EBRD može dodatno podržati razvoj kroz finansiranje i tehničku pomoć.

„Saradnja sa EBRD-om predstavlja značajan korak u ostvarivanju naših strateških ciljeva, posebno u privlačenju stranih investicija i realizaciji projekata koji doprinose dugoročnom ekonomskom rastu i poboljšanju životnog standarda u Crnoj Gori“, rekla je Đurović.

Zakaria je naglasio važnost kontinuirane podrške banke u razvoju ključnih sektora, te istakao spremnost EBRD-a da nastavi da investira u projekte koji imaju potencijal za stvaranje novih radnih mjesta i unapređenje poslovnog okruženja.

“Očekuje se da će dalji koraci biti usmjereni ka realizaciji konkretnih projekata koji će obuhvatiti ključne sektore kao što su infrastruktura, turizam i održivi razvoj, čime će se dodatno učvrstiti ekonomska stabilnost zemlje”, zaključuje se u saopštenju.

