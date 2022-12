Inspekcije kontrolisale ugostiteljske objekte u Podgorici

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Inspekcije su, u udruženim akcijskim kontrolama ugostiteljskih objekata u Podgorici tokom vikenda, izrekle 20 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 13,3 hiljade EUR.

Inspekcije Uprave za inspekcijske poslove (UIP) – turistička, radna i sanitarna, u dane vikenda vršile su akcijske kontrole ugostiteljskih objekata u Podgorici.

“Turistička i sanitarna inspekcija obavljale su kontrolu u 15 ugostiteljskih objekata dok je radna inspekcija izvršila osam kontrola. Takođe, turistički inspektori su u toku ove akcije kontrolisali ugostiteljske objekte i u opštinama Tuzi i Danilovgrad, pri čemu su izdali jedan zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka i imali jedno ukazivanje na nepravilnost”, navodi se u saopštenju UIP-a.

Sanitarna inspekcija je u toku 15 kontrola utvrdila 13 nepravilnosti koje se odnose na rad osoba bez sanitarnih knjižica i tom prilikom izrekla 13 prekršajnih naloga u iznosu od po 500 EUR za preduzeće i 13 prekršajnih naloga u novčanom iznosu od po 200 EUR za odgovornu osobu u preduzeću.

“Turistička inspekcija je u toku 15 kontrola utvrdila 11 nepravilnosti koje se odnose na kršenje zabrane upotrebe duvanskih proizvoda u zatvorenom prostoru i izrekla sedam prekršajnih naloga u novčanom iznosu od po 500 EUR za preduzeće kao i sedam prekršajnih naloga u novčanom iznosu od po 100 EUR za odgovornu osobu u preduzeću”, precizira se u saopštenju.

Turistička inspekcija je podnijela i četiri zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.

Radna inspekcija je, kako su dodali, u toku pomenute akcije izvršila osam kontrola pri čemu je utvrdila pet nepravilnosti i podnijela pet zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.

UIP će, kako su najavili njeni predstavnici, i u predstojećim prazničnim danima sprovoditi akcije ovog tipa u nastojanju da sve procese poslovanja uvede u legalne tokove.

