Inspekcije da reaguju povodom naplate promotivnih kesa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalni ekspert za zaštitu potrošača, Jovo Rabrenović, pozvao je inspekcijske službe da hitno preduzmu mjere i zaštite prava potrošača, jer im se, kako tvrdi, naplaćuju promotivne kese i torbe.

Rabrenović je kazao da je danas u Crnoj Gori stupila na snagu zabrana korišćenja plastičnih kesa, u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom.

“Ova mjera, usmjerena ka smanjenju plastičnog otpada i zaštiti životne sredine, predstavlja značajan korak ka održivom razvoju. Međutim, njena primjena otvorila je određene izazove za potrošače, posebno u vezi sa naplatom promotivnih kesa i torbi”, naveo je Rabrenović u saopštenju.

On je dodao da se u mnogim trgovačkim lancima širom zemlje, potrošačima naplaćuju kese i torbe koje sadrže logotip, naziv, slogan, ili znak trgovca, što je, prema Zakonu o zaštiti potrošača, nedozvoljeno.

“Naime, Zakon jasno definiše da kese i torbe koje se koriste za nošenje kupljenih proizvoda, a koje u cijelosti ili djelimično prikazuju promotivne elemente trgovca, poput logotipa ili naziva, ne smiju biti naplaćene, jer se smatraju promotivnim materijalom”, naglasio je Rabrenović.

On tvrdi da pojedini trgovci pokušavaju da obiđu zakonsku odredbu iz člana 22 Zakona o zaštiti potrošača, kreativnim stilizacijama natpisa ili dodavanjem minimalnih izmjena, poput dodavanja jednog slova, kako bi izbjegli direktno pominjanje imena trgovine.

“Međutim, ovakve prakse predstavljaju očigledno kršenje Zakona o zaštiti potrošača i mogu dovesti do značajnih kazni”, rekao je Rabrenović i pozvao nadležne inspekcijske službe da hitno zaštite prava potrošača, te da osiguraju pravilnu primjenu zakona.

Trgovcima se, kako je naveo, preporučuje da odmah prestanu sa naplatom promotivnih kesa i torbi, jer su, prema zakonskim propisima, za kršenje ovih odredbi predviđene novčane kazne koje se kreću od 300 do dvije hiljade EUR.

“Zaštita potrošačkih prava ne smije biti dovedena u pitanje, a potrošačima se savjetuje da prijave svaki slučaj nezakonite naplate promotivnih kesa. Dosljedna primjena zakona doprinosi očuvanju ekoloških ciljeva, ali i zaštiti interesa građana”, saopštio je Rabrenović.

On je dodao da se, sem ovog problema, pojavio novi, jer trgovci naplaćuju po 15 centi dozvoljene plastične kese, “tako da po običaju svaki društveni boljitak ide na trošak potrošača”.

“Nije sporno uvođenje zabrane kesa, ali je teško prihvatljivo da potrošači na kraju moraju da plate sve, pa čak i unapređenje naših ekoloških standarda i poboljšanje uslova zaštite životne sredine”, zaključio je Rabrenović.

