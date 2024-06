Inovacije i održivost kao ključ za budući rast turizma

Podgorica, Sarajevo, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) učestvovala je u Sarajevu na samitu Otpornost i inovacije, jednom od najznačajnijih događaja u sektoru turizma i putovanja u jugoistočnoj Evropi.

Događaj je okupio međunarodne lidere u turizmu sa ciljem istraživanja inovacija koje će podsticati održivi rast poslovanja u sektoru turizma i putovanja, sa posebnim fokusom na sigurnost sektora i maksimiziranje koristi za lokalne ekonomije i zajednice.

Članica Izvršnog odbora NTO-a, Snežana Pekić učestvovala je na panelu pod nazivom Zapadni Balkan – poslednje netaknute destinacije koje treba otkriti.

Ona je u svom izlaganju istakla važnost turizma za crnogorsku ekonomiju.

Pekić je govorila o očekivanom rastu učešća turističke industrije u bruto domaćem proizvodu (BDP) Crne Gore, istakavši otvaranje značajnih hotelskih investicija najvećih svjetskih brendova u planinskom centru Kolašin i na primorju, kao i strateško opredjeljenje Vlade da razvija infrastrukturu, posebno na sjeveru zemlje.

Ona je naglasila značaj regionalne saradnje i promocije Crne Gore na long haul tržištima kroz članstvo u Evropskoj komisiju za putovanja (ETC) i kroz zajedničke aktivnosti.

Iz NTO-a je saopšteno da samit predstavlja jedinstvenu platformu za razvoj novih prilika i umrežavanje lokalnih aktera sa svjetskim liderima iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD), Evrope, Bliskog Istoka, Sjeverne Afrike i drugih dijelova svijeta.

Na tom prestižnom skupu, predstavnici značajnih međunarodnih brendova kao što su Turkish Airlines, Mastercard, Gadventures, Travelzoo, Oxford Economics i mnogi drugi, podijelili su svoja dragocjena iskustva i najbolje prakse sa lokalnim i međunarodnim učesnicima, zvaničnicima i medijima.

Samit je pružio jedinstvenu priliku za razmjenu ideja, kreiranje novih poslovnih prilika i jačanje saradnje među različitim akterima u sektoru turizma, sa ciljem osnaživanja otpornosti i inovativnosti, kao ključnih elemenata za budući rast i razvoj.

„Učešće NTO-a na ovom samitu još jednom je potvrdilo posvećenost Crne Gore održivom razvoju turizma i unapređenju turističke ponude, što će svakako doprinijeti daljem pozicioniranju Crne Gore kao atraktivne i sigurne turističke destinacije na globalnoj sceni“, navodi se u saopštenju.

