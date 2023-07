Inovacijama do održive plave ekonomije u Jadransko-jonskom regionu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Plava ekonomija u Jadransko-jonskom regionu mora biti vođena inovacijama i plavi rast usklađen sa principima zelene ekonomije, osiguravajući ekološki održive aktivnosti, ocijenjeno je na skupu projekta Strategija pametne specijalizacije u sektoru plavog rasta (BLUEAIR), održanom u Trstu.

Na skupu Zajedničko oblikovanje održive plave ekonomije u Jadransko-jonskom regionu, na kojem su učestvovale predstavnice Privredne komore (PKCG), posebno je istaknut značaj unapređenja institucionalnih kapaciteta država ADRION regiona u definisanju zajedničkog pristupa sprovođenju politike pametne specijalizacije u oblasti plavog rasta na makroregionalnom nivou.

Koordinatorka projekta i samostalna savjetnica u Sektoru za projekte PKCG, Ana Filipović, kazala je da je značaj BLUEAIR projekta za Crnu Goru višestruk, a posebno u dijelu podizanja kapaciteta dijela privrede koji gravitira plavoj ekonomiji.

“Mogućnost povezivanja sa različitim akterima iz regiona, prilike za zajedničko finansiranje projekata i uticanje na kreiranje politika na makroregionalnom nivou olakšavaju rast i razvoj u našoj državi”, ocijenila je Filipović.

Ona je, kako je saopšteno iz PKCG, posebno istakla BLUEAIR inovacionu zajednicu, kreiranu u okviru projekta, koja je osmišljena kao otvorena platforma sa ciljem da unaprijedi i učini efikasnijom saradnju u oblasti inovacija kako na teritorijalnom tako i na makroregionalnom nivou.

“Pozivamo sve pojedince i organizacije iz Crne Gore da se pridruže zajednici i iskoriste značajne potencijale koje ona nudi”, kazala je Filipović i dodala da se više detalja i prijavni formular mogu naći na linku http://blueair.adrioninterreg.eu/news/the-opening-of-the-blueair-innovation-community-to-stakeholders

PKCG je jedna od 11 partnerskih organizacija koja radi na implementaciji BLUEAIR projekta, u koji je uključeno i 20 pridruženih partnera iz Jadransko-jonskog regiona. Projekat BLUEAIR kofinansira EU u okviru Interreg V-B ADRION transnacionalnog programa 2014-2020.

Eleni Hacijani iz Generalnog direktorata Evropske komisije za pomorstvo i ribarstvo predstavila je Komunikaciju o novom pristupu održivoj plavoj ekonomiji Zelena obnova za plavu ekonomiju – Transformacija plave ekonomije EU ka održivoj budućnosti, koju je usvojila Evropska komisija u maju 2021. godine.

Govoreći o tematskoj platformi za održivu plavu ekonomiju, kreiranoj sa ciljem da podrži interregionalna partnerstva i lance vrijednosti, Hacijani je rekla da će ona olakšati saradnju između učesnika plave ekonomije iz sektora plavih biotehnologija, održivih pomorskih resusrsa, pomorskog i primorskog turizma, akvakulture i ribarstva.

Ona je najavila nove pozive usmjerene na implemetaciju projekata koji će pružiti potrebnu podršku za unapređenje Strategija pametne specijalizacije u plavom rastu.

Ističući značaj čistih voda, članica Misije za okeane i vodu u okviru Generalnog direktorata EU za istraživanje i inovacije, Maria Kristina Pedikio, ukazala je na dokument Zvezdana Misija 2030: Obnovimo naše okeane i vode do 2030, koji se bazira na pet principa regenerisanje primorskog i rječnog ekosistema, dekarbonizacija okeana i mora, zagađenje životne sredine, spajanje jaza na tržištu radne snage i kreiranje novog sistema upravljanja.

U okviru Misije planirani su istraživački projekti, mjere i strateške inicijative kako bi se na mjerljiv način pratio uticaj inovacija na životnu sredinu.

Skup je pored predstavnika projektnih partnera iz zemalja od Grčke do Italije, okupio predstavnike biznisa i institucija, razgovaralo se o temama kao što su prepoznavanje prilika za dostizanje održivog i inkluzivnog plavog rasta, a razmijenjena su iskustva na temu značaja transfera tehnologija, važnosti plave ekonomije, planovima u vezi sa obavezama koje slijede iz pametne specijalizacije, kao i o ulozi obrazovanja u podsticanju plave ekonomije.

