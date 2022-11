Informativne sesije o pozivu za dodjelu bespovratnih sredstava

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma objavilo je poziv za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru grant šeme Unapređenje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća kroz podršku ženskom i preduzetništvu mladih, u iznosu od 300 hiljada EUR.

Ministarstvo je objavilo poziv u saradnji sa Ministarstvom finansija, uz podršku Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

“Grant šema će pružiti podršku projektima koji za cilj imaju jačanje kapaciteta mikro, malih i srednjih preduzeća (MMSP) u vlasništvu žena i mladih, kroz direktnu grant podršku, sa ciljem doprinosa ekonomskom rastu”, navodi se u saopštenju.

S tim u vezi, iz MERT-a su pozvali svu zainteresovanu javnost da prisustvuje informativnim sesijama u cilju upoznavanja sa glavnim karakteristikama poziva i načinom apliciranja.

Infosesije će se održati u Podgorici u ponedjeljak u 12 sati u Evropskoj kući, Bijelom Polju 25. novembra u 11 sati u Opštinskoj sali, Nikšiću 29. novembra u deset sati u IPC Tehnopolis, kao i u Baru 2. decembra u deset sati u Opštinskoj sali.

“Na poziv se mogu prijaviti MMSP u vlasništvu žena, MMSP u vlasništvu mladih, inovaciono-preduzetnički centar, poslovno-tehnološki inkubator i centar za transfer tehnologija definisani Zakonom o inovacionoj delatnosti, kao i NVO koje se bave oblastima razvoja poslovanja, ženskog preduzetništva, preduzetništva mladih i promocije izvoza”, rekli su iz MERT-a.

Dodatna pojašnjenja u vezi sa ovim pozivom možete dobiti posredstvom e-mail adrese:

[email protected]

“Podsjećamo da je rok za podnošenje sažetaka projekata 27. decembar”, zaključuje se u saopštenju.

