Indeksi u zelenom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Snažan rast indeksa i skroman promet obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj nije bilo značajnijih ekonomskih dešavanja.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 porastao je 2,8 odsto na 870,41 poen, a MONEX 2,6 odsto na 12.281,38 bodova.

Promet, realizovan kroz 18 transakcija, iznosio je 12,1 hiljadu EUR i bio je 46 puta manji od prošlosedmičnog.

Najveći udio u prometu imale su akcije Luke Bar, kojima je trgovano za ukupno 4,63 hiljade EUR. Dionica barske kompanije je na sedmičnom nivou poskupila 29 odsto na 71 cent.

Ojačala je i akcija Solane “Bajo Sekulić” 71 odsto na 1,54 EUR, Jugopetrola neznatno na 11,51 EUR, Zetatransa osam odsto na 95 centi i Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) 0,7 odsto na 91,67 centi.

Gubili su Sveti Stefan hoteli Budva i Hotelska grupa (HG) Budvanska rivijera, blago na 3,5 EUR odnosno 6,5 EUR.

Trgovano je i akcijama bjelopoljske firme Jekon, koje su zadržale prošlosedmičnu cijenu od 100 EUR.

Cijena akcije fonda Trend je iznosila 5,3 centa.

Ove sedmice je iz Elektroprivrede (EPCG) saopšteno da Termoelektrana (TE) Pljevlja obilježava četiri decenije uspješnog rada, u znaku početka ekološke rekonstrukcije prvog bloka, rekultivacije postojeće deponije šljake i pepela, ali i sigurne i pouzdane proizvodnje u jeku svjetske energetske krize.

Takođe, TE Pljevlja je tokom noći, sa utorka na srijedu, nastavila proizvodnju električne energije, nakon desetosatnog zastoja zbog kvara na jednom od trafoa sopstvene potrošnje.

Od početka godine TE Pljevlja je proizvela 1,06 hiljada gigavat sati (GWh) električne energije, što je 5,8 odsto iznad plana za ovaj period.

Ove sedmice je počeLa i isplata uvećane minimalne penzije, koja sada iznosi 253 EUR.

Od 1. septembra najniža penzija se, uz redovno usklađivanje od 4,35 odsto povećala dodatnih 36 odsto plus deset odsto.

Na ime vanrednog usklađivanja penzije od 36 odsto penzioneri su primili iznos razlike za period od 1. januara do 1. septembra.

Ove sedmice je i Državna revozorska institucija (DRI) dala negativna mišljenja na finansijsku i reviziju pravilnosti Predloga zakona o završnom računu budžeta Crne Gore za prošlu godinu.

Finansijskom revizijom utvrđeno je da Predlog zakona o završnom računu budžeta sadrži utvrđene greške u finansijskom izvještaju koje imaju materijalan i prožimajući efekat na finansijski izvještaj.

Revizijom pravilnosti utvrđeno je da potrošačke jedinice nijesu u svim materijalno značajnim aspektima uskladile poslovne aktivnosti sa zakonskim i drugim propisima koji regulišu budžetsko poslovanje u Crnoj Gori i u skladu sa tim nadležni Kolegijum izražava negativno mišljenje.

