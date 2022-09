Indeksi u zelenom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Rast indeksa i prometa obilježili su sedmicu na Montenegroberzi, u kojoj je Vlada usvojila Predlog izmjena i dopuna Zakona o budžetu za ovu godinu kao i predložene izmjene Odluke o zaduživanju Crne Gore.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 ojačao je 2,6 odsto na 831,08 poena, a MONEX 1,6 odsto na 11.414,09 bodova.

Promet, realizovan kroz 38 transakcija, iznosio je 406,56 hiljada EUR i bio je 21 put veći od prošlosedmičnog.

Najveći udio u prometu imale su akcije Crnogorskog Telekoma, i to 95,6 odsto.

Predlogom izmjena i dopuna Zakona o budžetu za ovu godinu planirani su rashodi u iznosu od 2,69 milijardi EUR i u odnosu na prvobitni zakon veći su 191,33 miliona EUR ili 7,7 odsto, prije svega usljed generisanja dodatne potrošnje mandatornog karaktera, kao i korekcije očekivanja kada su u pitanju prihodi budžeta.

U odnosu na Zakon o budžetu, izdaci tekućeg budžeta uvećani su 52,6 miliona EUR na 1,07 milijardi EUR, budžeta državnih fondova 97,96 miliona EUR na 932,91 milion EUR, transakcije finansiranja 25 miliona EUR na 353,97 miliona EUR, rezerve 18,2 miliona EUR na 85,69 miliona EUR, dok je kapitalni budžet umanjen 2,5 miliona EUR na 239,97 miliona EUR.

Usvojena je i izmjena Odluke o zaduživanju gdje se, umjesto 560 miliona EUR nedostajućih sredstava u tekućem budžetu, sada planira 756 miliona EUR. Umjesto prvobitno predviđenog zaduženja do 70 miliona EUR, predlaže se da to zaduženje bude do 350 miliona EUR.

Dionice Luke Bar rasle su ove sedmice 12,6 odsto na 37 centi, a Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES) 2,2 odsto na 92 centa.

Rasle su akcije preduzeća Sveti Stefan hoteli devet odsto na 3,5 EUR, a Crnogorskog Telekoma 4,8 odsto na 1,31 EUR.

Akcija Elektroprivrede (EPCG) rasla je 2,9 odsto na 3,6 EUR. Vlada je na sjednici ove sedmice dala saglasnost da EPCG emituje deset odsto svojih akcija na berzi, kao i da izvršna vlast može da otkupi te emitovane dionice.

Premijer u tehničkom mandatu, Dritan Abazović, predložio je na sjednici da Vlada da saglasnost Elektroprivredi da može da emituje svoje akcije na berzi, nakon čega je korigovan zaključak Ministarstva kapitalnih investicija (MKI).

Vlada je korigovala zaključke MKI u vezi prodaje akcije Elektroprivrede na način da je zaključkom definisano da daje saglasnost da ta državna energetska kompanije emituje deset odsto svojih akcija na berzi, kao i da je Vlada saglasna da ona može otkupiti dio tih dionica.

Odbor direktora Montenegroberze odlučio je da aukcija za prodaju paketa sopstvenih akcija metodom 1:N EPCG bude održana 23. septembra.

Na prodaju je dato 11,81 milion sopstvenih akcija sa početnom ciijenom od 4,49 EUR po akciji.

Prethodno su propala dva poziva za prodaju sopstvenih akcija u blok transakciji, jer se nije javio niti jedan zainteresovani strateški partner.

Dionica Plantaža rasla je neznatno na 15,6 centi.

Plantaže će iskoristiti svoje pravo i u postupcima koji se vode protiv članova bivše uprave postaviti imovinsko-pravni zahtjev o naknadi štete, ako optuženi budu osuđeni za krivična djela koja im se stavljaju na teret i kojima su oštetili kompaniju.

Zamjenik predsjednika Odbora direktora Plantaža Miloš Popović je u intervjuu Vijestima, komentarišući to što je uhapšen dio bivše uprave, kazao da će se u ovom trenutku, dok traje istraga, suzdržati od bilo kakvih komentara.

„Poštujemo prezumpciju nevinosti sve dok se pravosnažnom presudom ne utvrdi krivica bilo kog lica. Sa druge strane pružamo punu podršku i pohvale na hrabrom i profesionalnom pristupu Vladimiru Novoviću, Vukasu Radonjiću, kao i inspektoru iz specijalnog policijskog tima Goranu Mitroviću, koji su od početka uključeni u predmetima u našoj kompaniji i pozivamo ih da preispitaju odgovornost svih lica za koja postoje osnovana sumnja da su učinila krivična djela“, rekao je Popović.

Takođe, kako je rekao, u ovoj fazi rano je govoriti o visini učinjene štete po kompaniju, ali će kompanija iskoristiti svoje pravo i u krivičnom postupku postaviti imovinsko-pravni zahtjev.

AKcije Hotelsko-turističkog preduzeća (HTP) Ulcinjska rivijera pale su 10,5 odsto na 2,9 EUR.

Odbor direktora Montenegroberze donio je u četvrtak odluku o ukidanju cjenovnog ograničenja za hartiju emitenta Montecargo.

“Postupajući po zahtjevu ovlašćenog učesnika Hipotekarne banke o ukidanju cjenovnog ograničenja i uvidom u sistem trgovanja berze i stanje naloga, Odbor direktora je ocijenio da je u pitanju nelikvidni finansijski instrument i da su se stekli uslovi za ukidanje cjenovnog ograničenja počev od ponedjeljka, u cilju omogućavanja sklapanja transakcija sa akcijama preduzeća Montecargo”, navodi se u saopštenju.

Ukinuto cjenovno ograničenje važiće, kako se navodi na sajtu Montenegroberze, tri radna dana zaključno sa srijedom.

Promet na MTP ME tržištu iznosio je 4,79 hiljada EUR.

