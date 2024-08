Indeksi snažno porasli

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u utorak cijene dionica snažno porasle, jer je sporiji nego što se očekivalo rast proizvođačkih cijena u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) podržao nadu ulagača da će Federalne rezerve (Fed) uskoro početi da smanjuju kamatne stope.

Dow Jones indeks ojačao je 1,04 odsto na 39.765 bodova, dok je S&P 500 porastao 1,68 odsto na 5.434 poena, a Nasdaq indeks 2,43 odsto na 17.187 bodova.

Rast indeksa podstakli su bolji nego što se očekivalo podaci o proizvođačkim cijenama, prenosi Hrportfolio.

U julu su te cijene porasle 0,1 odsto na mjesečnom nivou, dok su na godišnjem porasle 2,2 odsto, znatno sporije u odnosu na 2,7 odsto u junu.

To ukazuje na popuštanje inflacionih pritisaka, pa se otvara prostor američkoj centralnoj banci za smanjenje kamatnih stopa.

Zahvaljujući tome, na tržištu se procjenjuje da postoji oko 55 odsto izgleda da će Fed u septembru smanjiti kamatne stope za 0,5 procentnih poena, dok su prije izvještaja o proizvođačkim cijenama ti izgledi iznosili manje od 50 odsto.

„Izvještaj o proizvođačkim cijenama pokazuje da je Fed odradio odličan posao po pitanju smanjenja inflacije i da bi smanjenje kamata moglo uslijediti uskoro. No, u srijedu će biti objavljen još važniji izvještaj o potrošačkim cijenama. Bilo koja brojka mogla bi značajno da utiče na smjer tržišta”, rekao je direktor u firmi Wedbush Securities, Michael James.

Analitičari u anketi Reutersa procjenjuju da su potrošačke cijene u julu porasle 0,2 odsto na mjesečnom nivou, pri čemu bi se stopa inflacije na godišnjem nivou mogla zadržati na tri odsto.

Ako podaci o potrošačkim cijenama budu bolji nego što se očekuje, tržište bi moglo dodatno da poraste.

Budu li slabiji od očekivanja, tržište bi se moglo naći pod pritiskom, jer bi to značilo da zbog visoke inflacije Fed neće moći da smanji kamate toliko brzo koliko se ulagači nadaju.

I na evropskim berzama cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,3 odsto na 8.235 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 0,48 odsto na 17.812 poena, a pariski CAC 0,35 odsto na 7.275 bodova.

