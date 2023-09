Indeksi porasli uoči izvještaja o inflaciji

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u četvrtak berzanski indeksi porasli, nakon nekoliko solidnih ekonomskih izvještaja, a uoči novih podataka o inflaciji u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), koji bi mogli znatno uticati na smjer tržišta.

Dow Jones je ojačao 0,35 odsto na 33.666 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,59 odsto na 4.299 bodova, a Nasdaq indeks 0,83 odsto na 13.201 bod, prenosi Hrportfolio.

Nakon oštrog pada prošle sedmice, kada su čelnici američke centralne banke poručili da bi kamatne stope do kraja godine mogle dodatno porasti i da bi se mogle zadržati na povišenim nivoima duže nego što se očekivalo, posljednjih se dana tržište smirilo.

Podršku su mu pružili solidni makroekonomski podaci koji su pokazali da je američka ekonomija u drugom tromjesečju solidno porasla, da je u avgustu kupovina kuća pala, a da je broj zahtjeva za pomoć nezaposlenima prošle sedmice blago porastao.

Pozitivno je na tržište uticala i stabilizacija prinosa na američke desetogodišnje državne obveznice, koji su posljednjih sedmica snažno porasli i dostigli najviše nivoe u 16 godina.

Ulagači su nesigurni jer će danas biti objavljen izvještaj o troškovima lične potrošnje, što je jedan od pokazatelja inflacije koji Fed pažljivo prati.

Ulagači su zabrinuti i zbog rizika od privremenog zatvaranja državnih službi, što bi loše uticalo na ekonomiju SAD-a.

Naime, ako Kongres ne osigura sredstva za fiskalnu godinu koja počinje 1. oktobra, rad državnih službi biće zaustavljen, a stotine hiljada zaposlenih privremeno bi ostalo bez posla i bez plate.

Svake godine u ovo doba republikanci i demokrate pregovaraju o daljem finansiranju državnih službi, a dogovor obično postignu u zadnji tren.

Od kraja jula S&P 500 indeks izgubio je više od šest odsto, ali i dalje je u plusu od početka godine, oko 12 odsto.

I na evropskim berzama cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,11 odsto na 7.601 bod, dok je frankfurtski DAX porastao 0,7 odsto na 15.323 boda, a pariski CAC 0,63 odsto na 7.116 bodova.

