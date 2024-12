Indeksi porasli uoči božićnih praznika

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u ponedjeljak berzanski indeksi porasli, najviše zahvaljujući rastu cijena dionica tehnoloških divova, koje su cijele ove godine predvodile po rastu.

Dow Jones ojačao je 0,16 odsto na 42.906 bodova, dok je S&P 500 porastao 0,73 odsto na 5.974 poena, a Nasdaq indeks 0,98 odsto na 19.764 boda.

U mirnom predbožićnom trgovanju nije bilo značajnijih vijesti koje bi mogle uticati na tržište, prenosi Hina.

Rast indeksa najviše se zahvaljuje rastu cijena dionica takozvanih ‘sedam veličanstvenih’ tehnoloških dionica.

Cijene dionica Meta Platformsa, Nvidie i Tesle porasle su između 2,3 i 3,7 odsto, a s nešto blažim rastom slijedile su ih i cijene Apple-a, Amazon.com, Microsofta i Alphabeta.

Radi se o uobičajenom ‘šminkanju’ portfelja na kraju godine, kada ulagači kupuju one dionice koje su tokom godine najviše porasle.

Raniji podaci pokazuju da je od 1969. godine, u posljednjih pet dana godine i prva dva dana nove godine, S&P 500 u prosjeku porastao 1,3 odsto, a taj se period popularno naziva ‘uspon Djeda Mraza’.

Od početka ove godine, Dow Jones indeks porastao je oko 13 odsto, S&P 500 oko 25 odsto, a Nasdaq indeks više od 30 odsto.

Tako snažan rast zahvaljuje se euforiji u vezi sa razvojem vještačke inteligencije, smanjenjem kamata Federalnih rezervi (Fed) i pobjedom Donalda Trumpa na američkim izborima za predsjednika, jer se očekuje da će svojim politikama doprinijeti rastu ekonomije i sprovesti deregulaciju u nekoliko područja.

A na većini evropskih berzi, indeksi su pali. Doduše, londonski FTSE ojačao je 0,22 odsto na 8.102 boda, no frankfurtski DAX skliznuo je 0,18 odsto na 19.848 poena, a pariski CAC neznatno na 7.272 boda.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS