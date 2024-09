Indeksi porasli na početku sedmice

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u ponedjeljak berzanski indeksi porasli više od jedan odsto, dok ulagači čekaju vijesti o inflaciji u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) koje bi mogle usmjeriti tržište.

Dow Jones je ojačao 1,2 odsto na 40.829 bodova, dok je S&P 500 porastao 1,16 odsto na 5.471 bod, a Nasdaq indeks 1,16 odsto na 16.884 boda, prenosi Hrportfolio.

Nakon što su prošle sedmice S&P 500 i Nasdaq zabilježili najveći sedmični gubitak u više od godinu i po, u ponedjeljak su se indeksi donekle oporavili.

Prošle sedmice ulagače su zabrinuli podaci koji pokazuju da se rast američke ekonomije usporava, pri čemu tržište rada slabi.

„Investitori su preko vikenda imali vremena da razmotre situaciju. Prošle sedmice je zavladao preveliki strah od recesije, ali preko vikenda su se glave malo ohladile”, kazala je Kristina Hooper, strateginja u kompaniji Invesco.

Ove sedmice u fokusu ulagača će biti izvještaj o inflaciji. Analitičari procjenjuju da su u avgustu potrošačke cijene na mjesečnom nivou porasle 0,2 odsto, kao i mjesec prije, a da su na godišnjem porasle 2,6 odsto, nešto sporije nego mjesec ranije.

Taj će izvještaj biti objavljen u srijedu, a u četvrtak će biti objavljeni podaci o proizvođačkim cijenama. Ti izvještaji bi mogli uticati na odluku čelnika američke centralne banke o kamatama na sjednici iduće sedmice.

Većina analitičara očekuje smanjenje kamata od 0,25 procentnih bodova, ali ima i onih koji očekuju rez za oštrijih 0,5 procentnih bodova.

I na evropskim berzama cijene dionica su porasle. Londonski FTSE indeks ojačao je 1,09 odsto na 8.270 bodova, dok je frankfurtski DAX porastao 0,77 odsto na 18.443 boda, a pariski CAC 0,99 odsto na 7.425 bodova.

