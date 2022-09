Indeksi porasli drugi dan zaredom

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene akcija na Wall Streetu u četvrtak su porasle, drugi dan zaredom, a trgovalo se nesigurno, jer je jasno da će američka centralna banka nastaviti agresivno da povećava kamate kako bi suzbila inflaciju.

Dow Jones je ojačao 0,61 odsto na 31.774 boda, dok je S&P 500 porastao 0,66 odsto na 4.006 bodova, a Nasdaq indeks 0,6 odsto na 11.862 boda, prenosi Hrportfolio.

Indeksi su porasli drugi dan zaredom, a trgovalo se nesigurno, pa su se izmjenjivali u pozitivnom i negativnom području.

Čelnici Feda nimalo ne popuštaju u oštroj retorici o suzbijanju inflacije.

Predsjednik Fed-a Jerome Powell ponovio je da je centralna banka snažno predana tome da suzbije inflaciju i da će nastaviti da zaoštrava monetarnu politiku dok taj cilj ne postigne.

Charles Ewans, predsjednik ogranka Fed-a u Čikagu, podržao je Powella kazavši da je obuzdavanje inflacije prioritet. Stoga je sasvim jasno da će Fed nastaviti agresivno povećavati kamatne stope kako bi suzbio inflaciju.

Fed je od marta podigao kamate 2,25 procentnih bodova, a dodatno će ih povećati i na dvodnevnoj sjednici 20. i 21. septembra.

Očekuje se novo, treće u nizu, povećanje od 0,75 procentnih bodova. Procjenjuje se, takođe, da bi do kraja godine kamate mogle iznositi 3,7 odsto, a do marta iduće godine i četiri odsto.

I na evropskim berzama u četvrtak se trgovalo nesigurno jer je Evropska centralna banka povećala ključne kamatne stope za agresivnih 0,75 procentnih bodova.

A kako se inflacija u eurozoni kreće na rekordnim nivoim, iznad devet odsto, signalizirala je i dalje zaoštravanje monetarne politike.

Londonski FTSE indeks ojačao je 0,33 odsto na 7.262 boda, kao i pariski CAC, koji je dostigao 6.125 bodova. Frankfurtski DAX je oslabio 0,09 odsto na 12.904 boda.

