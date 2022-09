Indeksi ponovno oštro pali zbog straha od recesije

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene akcija na Wall Streetu u četvrtak su oštro pale, sedmi put u posljednjih osam dana, jer se ulagači plaše da će agresivno povećanje kamata američke centralne banke izazvati recesiju.

Dow Jones skliznuo je 1,54 odsto na 29.225 bodova, dok je S&P 500 potonuo 2,11 odsto na 3.640 bodova, a Nasdaq indeks 2,84 odsto na 10.737 bodova, prenosi Hrportfolio.

Nakon što je dan prije skočio dva odsto, u četvrtak je S&P 500 ponovo oštro pao i zaronio na najniži nivo od novembra 2020. godine.

Pale su cijene dionica u svih 11 najvažnijih sektora S&P 500 indeksa. Pod najvećim pritiskom bile su dionice tehnoloških kompanija, jer su ponovo porasli prinosi na obveznice, a tom sektoru ne odgovara okruženje s povišenim troškovima zaduživanja.

Pritisak na tržište posljedica je strahovanja ulagača da će agresivno povećanje kamatnih stopa Feda odvesti ekonomiju u recesiju.

Fed je prošle sedmice na trećoj sjednici zaredom povećao kamate 0,75 procentnih bodova, u rasponu od tri do 3,25 odsto, što je njihov najviši nivo od 2008. godine.

Čelnici Feda poručuju da će i dalje povećavati cijenu novca kako bi spustili inflaciju s najviših nivoa u više od 40 godina.

Predsjednica ogranka Feda u Klivlandu, Loretta Mester, kazala je da ne vidi takve nevolje na američkom finansijskom tržištu koje bi uticale na Fed da promijeni politiku podizanja kamatnih stopa kako bi suzbio inflaciju.

Novi podaci su pokazali da je tržište rada i dalje vrlo snažno, uprkos Fedovom povećanju kamata. Broj Amerikanaca koji su prošle sedmice prvi put tražili pomoć zbog nezaposlenosti pao je na najniži nivo u pet mjeseci.

„U tim okolnostima, dobra vijest s tržišta rada je loša vijest, jer pokazuje da Fed mora proći još dug put. Ulagači se plaše da će nas Fed gurnuti u vrlo duboku recesiju, što će izazvati recesiju zarada. Stoga ulagači prodaju dionice”, objasnio je Phil Blancato, direktor u kompaniji Ladenburg Thalmann Asset Management.

Zbog toga je S&P 500 indeks od početka godine pao oko 24 odsto.

I na evropskim berzama cijene dionica su pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 1,77 odsto na 6.881 bod, dok je frankfurtski DAX skliznuo 1,71 odsto na 11.975 bodova, a pariski CAC 1,53 odsto na 5.676 bodova.

