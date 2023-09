Indeksi pali treći dan zaredom

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u četvrtak S&P 500 i Nasdaq indeks pali treći dan zaredom, jer je ulagače zabrinuo pad nezaposlenosti u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i jer je oštro pala cijena dionice Applea.

Dow Jones ojačao je 0,17 odsto, na 34.500 bodova, no S&P 500 skliznuo je 0,32 odsto, na 4.451 poen, a Nasdaq indeks 0,89 odsto, na 13.748 bodova, prenosi Hina.

Pad S&P-a i Nasdaqa treći dan zaredom posljedica je, među ostalim, oštrog pada cijena dionice Applea, gotovo tri odsto, nakon vijesti da su kineske vlasti u nekim centralnim vladinim agencijama zabranile korištenje iPhonea na poslu.

Bloomberg piše i kako Kina planira proširiti tu zabranu na državne firme i agencije.

Zbog toga su se pod pritiskom našle i dionice Appleovih dobavljača, kao i drugih tehnoloških kompanija koje su više izložene u Kini.

S&P 500 indeks tehnološkog sektora skliznuo je 1,6 odsto.

Negativno je na tržište uticao i izvještaj prema kojem je broj prvih zahtjeva za pomoć nezaposlenima u SAD-u prošle sedmice pao na 216 hiljada, najniži nivo od februara.

To je dobra vijest jer pokazuje da su privreda i tržište rada i dalje snažni. No, to je loša vijest jer bi mogla značiti da će američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) dodatno povećati kamatne stope jer se potrošnja, rast plata i inflacija ne ‘hlade’ dovoljno.

To nije promijenilo procjene analitičara po pitanju povećanja kamata. Velika većina njih očekuje da će Fed na sjednici u septembru ostaviti kamate nepromijenjene, a većina ih smatra i da ih neće dodatno povećati ni u novembru.

Međutim, zbog otpornosti ekonomije, ali i povišene inflacije, sve je izglednije da Fed neće početi smanjivati kamate tako brzo kako su se ulagači nadali.

Tako i dalje ostaju otvorena pitanja hoće li Fed još koji put povećati kamate i koliko će ih dugo zadržati na povišenim nivoima. Stoga će i u narednom periodu smjer tržišta najviše zavisiti od špekulacija u vezi sa tim.

A na evropskim berzama se trgovalo oprezno. Londonski FTSE indeks ojačao je 0,21 odsto, na 7.441 bod, a pariski CAC 0,03 odsto, na 7.196 bodova. Frankfurtski DAX skliznuo je 0,14 odsto, na 15.718 bodova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS